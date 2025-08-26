martes 26  de  agosto 2025
Apple pone fecha a la presentación de la serie iPhone 17: ¿Cómo es el nuevo modelo?

Se espera que este sea el evento de presentación de la serie iPhone 17, y hay quienes anticipan que el modelo será más delgado

Recurso del anuncio del evento de Apple.

Europa Press/APPLE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La empresa Apple celebrará un nuevo evento de presentación de producto el próximo 9 de septiembre, en el que se espera conocer la serie de teléfonos iPhone 17.

El evento se celebrará bajo el lema ' Awe dropping', en la sede Apple Park, en Cupertino (California, Estados Unidos), a las 10:00 horas.

El logo de Apple en su edificio central en Cupertino, California.
Apple elabora modelo de IA simplificado que ayude a Siri
Logo de Apple, el gigante estadounidense de la tecnología y las comunicaciones.
Apple promete inversión adicional de $100.000 millones en EEUU
La compañía envió este martes las invitaciones de prensa en las que informa que podrá seguirse seguirse la retransmisión a través de su web oficial.

Se espera que este sea el evento de presentación de la serie iPhone 17, que se espera que incluya un modelo más delgado, conocido en las filtraciones como iPhone 17 Air.

FUENTE: EUROPA PRESS

