martes 26  de  agosto 2025
DEPORTES

Alcalde de Miami se burla de candidato demócrata con video levantando peso

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, recurrió a sus redes sociales para mostrar un video en el que aparece levantando unas 225 libras

Francis Suárez, alcalde de Miami.

Francis Suárez, alcalde de Miami.

DLA / IVÁN PEDRAZA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

"Capitalismo vs. Socialismo". Ese fue el pie de foto que utilizó el alcalde de Miami, Francis Suárez, para mofarse del candidato demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, luego de que este último fuera retratado el pasado sábado levantando un peso que parecía de 135 libras en "bench press".

Como respuesta a esas imágenes, Suárez publicó un video en su cuenta de Instagram el lunes en el que se le puede ver en el press de banca levantando en 13 ocasiones unas 225 libras de peso.

Lee además
Christian Cevallos
ELECCIONES 2025

Candidato a alcalde de Miami compara su historia con la de miles de residentes
Grúas anuncian nuevas construcciones en Miami.
MÁS EN ALQUILER

Miami lidera construcción de apartamentos en Florida con más de 15.600 nuevas unidades en 2025

Mamdani, de 33 años de edad y quien sorprendió al ganar la nominación demócrata en julio, comenzó a recibir la arremetida de las personas en las redes sociales después de que se filtraran videos de él levantando peso en un evento en Nueva York. Suárez, por su parte, tomó la oportunidad para convertirlo en un argumento del capitalismo contra el socialismo en una publicación de Instagram que generó más de 3.600 "me gusta" y más de 600 comentarios en tres horas.

Tal como era de esperarse, la publicación recibió varios comentarios positivos y otros no tanto. Algunos llegaron a comentar "El alcalde de alcaldes" y "Dejando la barra alta y pesada", mientras que otros se mostraron avergonzados por el post, al señalar que no tenía sentido enfocarse en un político que se encontraba a 1.200 millas de distancia.

"Estoy muy avergonzado por ti, Francis", leía uno de los comentarios. "Solo un hombre pequeño sentiría la necesidad de hacer algo así".

"Un momento creado"

Asimismo, otro de los comentarios hacía referencia al entorno de ambos videos.

"Mamdani: en las calles con los constituyentes. Un momento lindo y genuino. Suárez: en su lindo patio trasero con su entrenador personal. Un momento creado. Esa vista dice mucho más de lo que estás levantando".

De igual forma, otros usuarios señalaron que la publicación fue inmadura: "¿Qué sigue? Mi papá es más fuerte que el tuyo?", escribió uno de los críticos.

Incluso algunas de las personas que votaron por Suárez parecían molestas al respecto: "No voté por ti para verte comparar músculos con un tipo que no tiene ningún impacto en lo que pasa en Miami. Si él quiere ser un socialista, esa es su decisión. Pero si tienes el tiempo de sentarte ahí y hacer eso en lugar de lidiar con la creciente falta de vivienda, crimen y desplazamiento de locales, entonces eso dice mucho de ti".

Temas
Te puede interesar

Expology Miami celebra 4to aniversario reconociendo a líderes latinos

Miami se prepara para honrar a la Virgen de la Caridad, anuncian calendario de celebraciones

Inter Miami espera por un Messi saludable en semifinales de Leagues Cup

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
MOVIMIENTOS

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
EEUU

Jueza suspende temporalmente la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García a Uganda

Te puede interesar

Miembros armados de la Guardia Nacional patrullan en el National Mall cerca del Monumento a Lincoln en Washington, DC, el 26 de agosto de 2025.
Seguridad

Trump busca restablecer la pena de muerte en Washington para los casos de asesinatos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Bañistas en las playas del sur de la Florida.
PROYECTOS COSTEROS

Florida encabeza inversión federal en restauración de playas, ¿cuánto gasta?

Celebración en la Ermita de la Caridad, en Miami, el 8 de septiembre de 2024. 
DEVOCIÓN MARIANA

Miami se prepara para honrar a la Virgen de la Caridad, anuncian calendario de celebraciones

Una cliente observa artículos para bebés en una tienda en Estados Unidos.
ECONOMíA

Confianza de los consumidores se mantiene alta