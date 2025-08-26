Alcalde de Miami se burla de candidato demócrata con video levantando peso

"Capitalismo vs. Socialismo". Ese fue el pie de foto que utilizó el alcalde de Miami , Francis Suárez , para mofarse del candidato demócrata de Nueva York , Zohran Mamdani , luego de que este último fuera retratado el pasado sábado levantando un peso que parecía de 135 libras en "bench press".

Como respuesta a esas imágenes, Suárez publicó un video en su cuenta de Instagram el lunes en el que se le puede ver en el press de banca levantando en 13 ocasiones unas 225 libras de peso.

Mamdani, de 33 años de edad y quien sorprendió al ganar la nominación demócrata en julio, comenzó a recibir la arremetida de las personas en las redes sociales después de que se filtraran videos de él levantando peso en un evento en Nueva York. Suárez, por su parte, tomó la oportunidad para convertirlo en un argumento del capitalismo contra el socialismo en una publicación de Instagram que generó más de 3.600 "me gusta" y más de 600 comentarios en tres horas.

Tal como era de esperarse, la publicación recibió varios comentarios positivos y otros no tanto. Algunos llegaron a comentar "El alcalde de alcaldes" y "Dejando la barra alta y pesada", mientras que otros se mostraron avergonzados por el post, al señalar que no tenía sentido enfocarse en un político que se encontraba a 1.200 millas de distancia.

"Estoy muy avergonzado por ti, Francis", leía uno de los comentarios. "Solo un hombre pequeño sentiría la necesidad de hacer algo así".

"Un momento creado"

Asimismo, otro de los comentarios hacía referencia al entorno de ambos videos.

"Mamdani: en las calles con los constituyentes. Un momento lindo y genuino. Suárez: en su lindo patio trasero con su entrenador personal. Un momento creado. Esa vista dice mucho más de lo que estás levantando".

De igual forma, otros usuarios señalaron que la publicación fue inmadura: "¿Qué sigue? Mi papá es más fuerte que el tuyo?", escribió uno de los críticos.

Incluso algunas de las personas que votaron por Suárez parecían molestas al respecto: "No voté por ti para verte comparar músculos con un tipo que no tiene ningún impacto en lo que pasa en Miami. Si él quiere ser un socialista, esa es su decisión. Pero si tienes el tiempo de sentarte ahí y hacer eso en lugar de lidiar con la creciente falta de vivienda, crimen y desplazamiento de locales, entonces eso dice mucho de ti".