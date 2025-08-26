martes 26  de  agosto 2025
MOVIMIENTOS

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

El avión del dictador fue visto llegar a Nicaragua y Colombia en estos días, mientras aumenta la presión de EEUU contra el Cartel de los Soles que lidera Maduro

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.-El dictador de Venezuela Nicolás Maduro tendría planes de huir del país, ante el aumento de la presencia naval de EEUU en aguas internacionales de las costas del país contra las operaciones de narcotráfico del Cartel de los Soles, pues aviones del régimen ha sido visualizados en países aliados como Nicaragua y Colombia, según reportes especializados.

Este lunes, el periodista Jaime Bayly afirmó que Maduro “estaría planeando fugarse con su familia en Nicaragua”, en su programa de Youtube, que ha sido replicado por medios y aseguró que “envió su avión con dinero y oro” a Managua en busca de la protección del dictador Daniel Ortega.

Lee además
El gobierno de Trinidad y Tobago emitió un mensaje de respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.
CONFLICTO

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EEUU contra el régimen de Maduro
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. 
COLOMBIA

Petro se alinea con Maduro y niega la existencia del Cartel de los Soles

“El avión presidencial de Maduro, que es un Conviasa 737 bastante obsoleto, voló desde Maiquetía (Caracas) hasta el aeropuerto de Managua. Esto ha sido registrado y descubierto por personas que rastrean vuelos en el mundo. La pregunta es: ¿por qué voló el avión presidencial de Maduro a Managua?”, dijo Bayly, basado en versiones del periodista venezolano Emmanuel Rincón, según aseguró.

Tras señalar que “el dictador venezolano Maduro estaría planeando fugarse con su familia, es decir, con su esposa, con el hijo que tiene con ella y con los tres hijos que ella tuvo de una anterior relación”, añadió que el avión iba aparentemente cargado con algo más que dinero.

“Cargado de barras, de lingotes de oro. Maduro estaría llevando parte de su fortuna mal habida a Managua”, detalló el periodista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Arr3ch0/status/1959696900170621281?t=bI4xw0nTVk6zTnLAKMHkpA&s=09&partner=&hide_thread=false

Aviones de Maduro

A la versión de Bayly se suma también informaciones de la plataforma de monitoreo aéreo de "Arrecho" y de la televisora de Colombia, según las cuales también FlightRadar24 se detectó el avión Airbus A340, matrícula YV1004, de Conviasa, que arribó al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua.

La aeronave es utilizada habitualmente por Maduro y el segundo hombre fuerte del régimen Diosdado Cabello, según el reporte.

Sin embargo, también la aeronave YV3250, atribuida al régimen de Maduro, fue detectada este lunes en Colombia, gobernado por su aliado Gustavo Petro, entre otros inusuales rumbos aéreos que se han hecho frecuentes en los últimos días.

Los hechos reafirman versiones de la inminente salida de Maduro de Venezuela, aunque otras atribuyen la movilización aérea a una estrategia del régimen para crear confusión.

Maduro, por quien EEUU mantiene una recompensa de 50 millones de dólares, informó recientemente el despliegue de 15,000 militares en la frontera y movilización de milicias, mientras este martes se informó que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de más buques de guerra al sur del Caribe, contra los cárteles del narcotráfico, para la próxima semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Arr3ch0/status/1959758114414055533?t=bPY30bUWJV4VAol-52iUSA&s=09&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Jaime Bayly Yotrube, NTN24, @arrecho

Temas
Te puede interesar

Paraguay recomienda a sus ciudadanos "no viajar" a Venezuela

Antonio Ledezma advierte: "EEUU no envió buques al Caribe para ver delfines"

Jorge “Tuto” Quiroga acusa a Maduro de encabezar un "conglomerado criminal"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Las ventas de viviendas llevan más de tres años en un descenso sin freno, sin embargo los precios subieron tanto que el valor de las propiedades permite a los vendedores reducciones muy pequeñas en comparación con las expectativas de los compradores.
SECTOR INMOBILIARIO

Descenso sin freno en ventas de viviendas en EEUU: caen 14% en julio

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Los hermanos Otoniel y Rolando, y el primo Juan Bautista Guevara, presos políticos en Venezuela por el caso Anderson (2004)
VENEZUELA

Condenados en caso de fiscal asesinado que salpica al régimen "desaparecen" de forma conveniente

Te puede interesar

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Por DANIEL CASTROPÉ
Bañistas en las playas del sur de la Florida.
PROYECTOS COSTEROS

Florida encabeza inversión federal en restauración de playas, ¿cuánto gasta?

Celebración en la Ermita de la Caridad, en Miami, el 8 de septiembre de 2024. 
DEVOCIÓN MARIANA

Miami se prepara para honrar a la Virgen de la Caridad, anuncian calendario de celebraciones

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"