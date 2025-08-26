Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela

MIAMI .-El dictador de Venezuela Nicolás Maduro tendría planes de huir del país, ante el aumento de la presencia naval de EEUU en aguas internacionales de las costas del país contra las operaciones de narcotráfico del Cartel de los Soles, pues aviones del régimen ha sido visualizados en países aliados como Nicaragua y Colombia , según reportes especializados.

Este lunes, el periodista Jaime Bayly afirmó que Maduro “estaría planeando fugarse con su familia en Nicaragua”, en su programa de Youtube, que ha sido replicado por medios y aseguró que “envió su avión con dinero y oro” a Managua en busca de la protección del dictador Daniel Ortega.

“El avión presidencial de Maduro, que es un Conviasa 737 bastante obsoleto, voló desde Maiquetía (Caracas) hasta el aeropuerto de Managua. Esto ha sido registrado y descubierto por personas que rastrean vuelos en el mundo. La pregunta es: ¿por qué voló el avión presidencial de Maduro a Managua?”, dijo Bayly, basado en versiones del periodista venezolano Emmanuel Rincón, según aseguró.

Tras señalar que “el dictador venezolano Maduro estaría planeando fugarse con su familia, es decir, con su esposa, con el hijo que tiene con ella y con los tres hijos que ella tuvo de una anterior relación”, añadió que el avión iba aparentemente cargado con algo más que dinero.

“Cargado de barras, de lingotes de oro. Maduro estaría llevando parte de su fortuna mal habida a Managua”, detalló el periodista.

Avión Presidencial YV1004 saliendo de Maiquetía rumbo a Managua

Aviones de Maduro

A la versión de Bayly se suma también informaciones de la plataforma de monitoreo aéreo de "Arrecho" y de la televisora de Colombia, según las cuales también FlightRadar24 se detectó el avión Airbus A340, matrícula YV1004, de Conviasa, que arribó al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua.

La aeronave es utilizada habitualmente por Maduro y el segundo hombre fuerte del régimen Diosdado Cabello, según el reporte.

Sin embargo, también la aeronave YV3250, atribuida al régimen de Maduro, fue detectada este lunes en Colombia, gobernado por su aliado Gustavo Petro, entre otros inusuales rumbos aéreos que se han hecho frecuentes en los últimos días.

Los hechos reafirman versiones de la inminente salida de Maduro de Venezuela, aunque otras atribuyen la movilización aérea a una estrategia del régimen para crear confusión.

Maduro, por quien EEUU mantiene una recompensa de 50 millones de dólares, informó recientemente el despliegue de 15,000 militares en la frontera y movilización de milicias, mientras este martes se informó que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de más buques de guerra al sur del Caribe, contra los cárteles del narcotráfico, para la próxima semana.

2 horas duró la visita del YV3250 del régimen de Maduro en Bogotá

