martes 26  de  agosto 2025
POLÍTICA

España: Partido Vox tilda de "parches" las medidas del PP para luchar contra los incendios

La portavoz parlamentaria criticó las propuestas del PP, y dijo que Vox esperaba un posicionamiento contra el Pacto Verde europeo y la Agenda 2030

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión de la Diputación Permanente, en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España).&nbsp;

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión de la Diputación Permanente, en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). 

Jesús Hellín / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, calificó este martes de "parches" las medidas propuestas por el PP para luchar contra los incendios, y planteó acabar con el sistema autonómico y las políticas verdes en su lugar.

En declaraciones a los medios en el Congreso, la portavoz parlamentaria criticó las propuestas presentadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que incluyen un registro nacional de pirómanos, y dijo que Vox esperaba un posicionamiento en contra del Pacto Verde europeo y la Agenda 2030, que, a su juicio, agravan las consecuencias de los incendios.

Lee además
Vecinos de Castrocalbón junto a una vivienda que ha sido destruida por los incendios, a 20 de agosto de 2025, en Castrocalbón, León, Castilla y León (España). 
REPORTAJE

Los incendios y una España envejecida: Las personas mayores son las más afectadas
La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.
FAMOSOS

Belinda se muda a España para grabar serie la serie "Carlota"

A renglón seguido, Rodríguez de Millán reclamó una "solución estructural" al problema de los incendios, que Vox identifica con "dar una vuelta al sistema administrativo elefantiásico que impide una respuesta ágil por parte del Estado" y un rechazo a las políticas climáticas.

En esta línea, aseguró que el sistema autonómico es "un perfecto sistema de evasión de responsabilidades" que posibilita que el PP y el PSOE "se echen las culpas sin asumir responsabilidades".

La portavoz parlamentaria hizo hincapié en que "este sistema está podrido" y destacó la responsabilidad del PP por no "revertir" esta situación al "ofrecer sistemáticamente" acuerdos de Estado al PSOE.

Embed

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

España sufre con los incendios una de sus "mayores catástrofes medioambientales", dice el Gobierno

Rigor militar, clases y simuladores de vuelo: Así se entrena la Princesa Leonor para pilotar

Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza en el inicio de temporada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
MOVIMIENTOS

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

Según Diosdado Cabello, número dos del chavismo, que la Fuerza Armada Nacional (FAN) un astillero para la construcción de submarinos para el narcotráfico en el estado Delta Amacuro
DICTADURA

Tras despliegue militar de EEUU, Maduro busca evadir acusaciones de narcotráfico y moviliza miles de militares

Te puede interesar

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El concejal Jesús Tundidor, candidato a la alcaldía de Hialeah,  en campaña. 
ELECCIONES A TODA MÁQUINA

Jesús Tundidor inaugura cuartel de campaña en Hialeah con promesas de reformas y respaldo de oficiales

El presidente Donald J. Trump y el jefe del Pentágono Pete Hegseth.
CASA BLANCA

Gobierno federal contempla ser accionista en empresas de defensa

Francis Suárez, alcalde de Miami.
DEPORTES

Alcalde de Miami se burla de candidato demócrata con video levantando peso

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión de la Diputación Permanente, en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España).  video
POLÍTICA

España: Partido Vox tilda de "parches" las medidas del PP para luchar contra los incendios