España: Partido Vox tilda de "parches" las medidas del PP para luchar contra los incendios

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión de la Diputación Permanente, en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España).

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, calificó este martes de "parches" las medidas propuestas por el PP para luchar contra los incendios , y planteó acabar con el sistema autonómico y las políticas verdes en su lugar.

En declaraciones a los medios en el Congreso, la portavoz parlamentaria criticó las propuestas presentadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que incluyen un registro nacional de pirómanos, y dijo que Vox esperaba un posicionamiento en contra del Pacto Verde europeo y la Agenda 2030, que, a su juicio, agravan las consecuencias de los incendios.

REPORTAJE Los incendios y una España envejecida: Las personas mayores son las más afectadas

A renglón seguido, Rodríguez de Millán reclamó una "solución estructural" al problema de los incendios, que Vox identifica con "dar una vuelta al sistema administrativo elefantiásico que impide una respuesta ágil por parte del Estado" y un rechazo a las políticas climáticas.

En esta línea, aseguró que el sistema autonómico es "un perfecto sistema de evasión de responsabilidades" que posibilita que el PP y el PSOE "se echen las culpas sin asumir responsabilidades".

La portavoz parlamentaria hizo hincapié en que "este sistema está podrido" y destacó la responsabilidad del PP por no "revertir" esta situación al "ofrecer sistemáticamente" acuerdos de Estado al PSOE.

Embed

FUENTE: EUROPA PRESS