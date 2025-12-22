lunes 22  de  diciembre 2025
IA

ChatGPT trae nuevas funciones para aumentar o disminuir el entusiasmo y la calidez

A las habituales opciones de personalidad que pueden escoger los usuarios se les suman nuevas características de 'cálido' o 'entusiasta' a las respuestas

Una foto tomada el 1 de septiembre de 2025 muestra las letras AI para Inteligencia Artificial en la pantalla de una computadora portátil (R) junto al logotipo de la aplicación ChatGPT en la pantalla de un teléfono inteligente en Frankfurt am Main, oeste de Alemania.

Una foto tomada el 1 de septiembre de 2025 muestra las letras AI para Inteligencia Artificial en la pantalla de una computadora portátil (R) junto al logotipo de la aplicación ChatGPT en la pantalla de un teléfono inteligente en Frankfurt am Main, oeste de Alemania.

afp
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

OpenAI actualizó su asistente de inteligencia artificial (IA) ChatGPT con nuevas opciones para ajustar el tono de sus respuestas, de manera que, además de configurar su personalidad, los usuarios podrán decidir si aumentar o disminuir cuestiones como el entusiasmo, la calidez o el uso de 'emojis'.

La compañía de inteligencia artificial lanzó recientemente su nuevo modelo GPT-5.2, que agrega mejoras de precisión y fiabilidad en sus respuestas para el uso profesional de la IA, además de asegurar menos alucinaciones y mayor protección para la salud mental.

Lee además
Imagen de archivo de un centro hospitalario.
AVANCE

La Inteligencia Artificial, herramienta prometedora para el diagnóstico precoz del cáncer de mama
Los juguetes con IA son chatbots integrados en juguetes infantiles cotidianos —como peluches, muñecos, figuras de acción y robots para niños— que utilizan tecnología de inteligencia artificial diseñada para comunicarse como un amigo de confianza e imitar características y emociones humanas. Algunos ejemplos son Miko, Gabbo/Grem/Grok, Smart Teddy, Folotoy, Roybi y Loona Robot Dog. 
FIESTAS

Los juguetes con Inteligencia Artificial son peligrosos para los niños, advierte un organismo asesor

Junto a estas novedades, la compañía anunció que ahora hay nuevas opciones para mejorar el tono de las respuestas que ofrece el modelo y, con ello, la personalidad de ChatGPT, de manera que se ajuste a las necesidades de cada usuario.

A las habituales opciones de personalidad que pueden escoger los usuarios, entre las que se incluyen amistoso, eficiente, empollón, sincero o profesional, se les suman nuevas características de 'cálido' o 'entusiasta', a las que se les puede ajustar el grado de uso.

Es decir, los usuarios pueden decidir si quieren que el 'chatbot' adopte "más" o "menos" estos rasgos de personalidad, o mantener el comportamiento por defecto en sus repuestas, como ha detallado OpenAI en una publicación en la red social X.

Estas novedades están disponibles en el menú de configuración de personalización del 'chatbot', donde también se puede ajustar el uso de otras características en las respuestas, como aumentar o disminuir el uso de 'emojis' o de encabezados y listas.

Con todo ello, son ajustes con los que la compañía pretende ofrecer más opciones para asegurar que el comportamiento del 'chatbot' se ajusta a los usuarios, con la idea de ofrecer resultados más óptimos en base a sus gustos.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

La inteligencia artificial y el sonido del silencio

Expertos muestran su preocupación por el creciente uso de chatbots de IA para evitar la soledad

Apple mejora la interoperabilidad entre el iPhone y los accesorios Android

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.
CONFLICTO

Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

Rodrigo De Paul (izq), Lionel Messi (c) y Sergio Busquets, del Inter Miami, hablan en el campo en la segunda mitad de un partido de la fase uno de la Copa de la Liga ante el Atlas FC en el Chase Stadium, el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Rodrigo De Paul impulsa la llegada de más figuras europeas al Inter Miami

Te puede interesar

Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.
ANUNCIO

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

Por Carlos Armando Cabrera
Jugadores se ven tentados y compran boletos del Powerball.
LOTERÍA

Florida se moviliza mientras el Powerball sigue en aumento

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
INICIATIVA

Inauguran en Doral programa para la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania