Los juguetes con Inteligencia Artificial son peligrosos para los niños, advierte un organismo asesor

Los juguetes con IA son chatbots integrados en juguetes infantiles cotidianos —como peluches, muñecos, figuras de acción y robots para niños— que utilizan tecnología de inteligencia artificial diseñada para comunicarse como un amigo de confianza e imitar características y emociones humanas. Algunos ejemplos son Miko, Gabbo/Grem/Grok, Smart Teddy, Folotoy, Roybi y Loona Robot Dog.

Una advertencia sin precedentes alerta a los padres sobre la compra de juguetes con inteligencia artificial para sus hijos durante estas fiestas. Impulsada por la organización de defensa de la infancia Fairplay , la advertencia cuenta con el respaldo de cerca de 80 expertos y 80 organizaciones, entre ellas Sherry Turkle, profesora del MIT y autora de "Solos Juntos" ; la pediatra e investigadora Dra. Jenny Radesky; la pediatra y presidenta del Grupo de Trabajo de Salud Digital de la Sociedad Canadiense de Pediatría, Dra. Michelle Ponti; el Centro Legal para Víctimas de las Redes Sociales, la Alianza de Jóvenes y la Fundación Cambio Humano.

"Se habla mucho de la IA, pero la inteligencia artificial puede perjudicar el desarrollo saludable de los niños y suponer riesgos sin precedentes para ellos y sus familias", afirma el comunicado. "Por eso, nosotros, los abajo firmantes, defensores y expertos en desarrollo infantil y el impacto de la tecnología en los niños, recomendamos encarecidamente a las familias que no compren juguetes con IA para sus hijos estas fiestas".

Mattel, uno de los principales fabricantes de juguetes, también planea vender juguetes con inteligencia artificial. Estos juguetes están dirigidos a niños desde bebés.

El informe expone cinco razones para mantenerse alejado de los juguetes con IA:

Los juguetes con inteligencia artificial suelen funcionar con la misma IA que ya ha perjudicado a los niños.

Los juguetes con inteligencia artificial se aprovechan de la confianza de los niños.

Los juguetes con inteligencia artificial alteran las relaciones y la resiliencia de los niños.

Los juguetes con inteligencia artificial invaden la privacidad familiar al recopilar gran cantidad de datos sensibles.

Los juguetes con inteligencia artificial desplazan actividades clave de creatividad y aprendizaje.

Rachel Franz, directora del programa Young Children Thrive Offline de Fairplay, afirmó: “La IA de compañía ya ha perjudicado a adolescentes. Integrar esa misma tecnología en juguetes infantiles atractivos expone incluso a los más pequeños a riesgos que actualmente desconocemos. Es absurdo que estos juguetes no estén regulados y se comercialicen a las familias con la promesa de seguridad, aprendizaje y amistad, promesas sin fundamento alguno, mientras que cada vez hay más pruebas de que una tecnología similar puede causar daños reales”.

“El riesgo es demasiado grande. Los niños deberían poder jugar con sus juguetes, no ser víctimas de ellos. Evitar los juguetes con IA envía un mensaje claro: nos negamos a que las empresas de IA se lucren a costa de nuestros hijos.”

Sherry Turkle, profesora del MIT y autora de «Solos Juntos», afirmó: "En el debate sobre las directrices, debemos ser claros: nada hará que los chatbots sean seguros para los niños, porque la amenaza es existencial. Solo hay daño cuando un niño tiene un "amigo" de IA, y por eso es fundamental que las familias se resistan a comprar estos juguetes tan publicitados para sus hijos".

La Dra. Jenny Radesky, pediatra del desarrollo conductual e investigadora de medios, afirmó: “La mente de los niños pequeños es como una esponja mágica. Están programados para apegarse a los demás. Por eso, es sumamente arriesgado darles un juguete con inteligencia artificial que perciban como un ser sensible, confiable y parte natural de sus relaciones. Los robots pueden simular las acciones, pero no saben jugar de verdad. Durante las vacaciones, fomente en su hijo mayor libertad de pensamiento e imaginación enfocándose en libros, música, juguetes que abren la mente y la conexión humana”.

Gaia Bernstein, miembro del Consejo de Fairplay, profesora de Derecho en Tecnología, Privacidad y Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Seton Hall y autora de «Desconectados: Controlando la tecnología adictiva», afirmó: "Los juguetes con IA prometen conexión, pero lo que podrían ofrecer es aislamiento. Al igual que los robots de compañía con IA, pueden manipular a los niños para alejarlos de las interacciones reales con familiares y amigos. Lo que parece un juguete inocente puede terminar frenando el desarrollo natural de las habilidades sociales y las relaciones humanas de los niños. Los pediatras observan un aumento en los retrasos del desarrollo, del lenguaje y socioemocionales en niños pequeños. Los juguetes con IA tienen el potencial de agravar aún más esta situación al perturbar y desplazar las relaciones entre padres e hijos".

Acerca de Fairplay

Fairplay es la principal organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los niños a prosperar en una cultura cada vez más comercializada y obsesionada con las pantallas, y la única organización dedicada a poner fin a la publicidad dirigida a la infancia. Fairplay trabaja para mejorar el bienestar infantil eliminando las prácticas comerciales explotadoras y dañinas de las empresas de marketing y las grandes tecnológicas. Para obtener más información, visite www.fairplayforkids.org .

https://fairplayforkids.org/ai-toys-unsafe-for-kids-this-holiday-season-advisory-warns/