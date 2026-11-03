Cómo identificar la pieza correcta de tu carro con el número de parte y no equivocarte al comprar en línea

Comprar refacciones por internet es una práctica cada vez más común entre los conductores que quieren ahorrar. Las tiendas en línea suelen ofrecer precios más bajos que el mostrador del concesionario y un catálogo mucho más amplio. Pero esa abundancia tiene un costo oculto: basta un detalle pasado por alto para que llegue a casa una pieza que no encaja, y devolverla puede costar tiempo y dinero.

Existe un dato que reduce mucho ese riesgo: el número de parte del fabricante. Al preparar este artículo, nuestro equipo verificó paso a paso cómo se localiza una pieza a partir de ese código y dónde puede consultarse su precio: https://avtopro.es/repuesto-MR241919-MITSUBISHI-357/ . La prueba confirmó algo sencillo: con el número correcto en la mano, la búsqueda deja de depender de descripciones vagas y se vuelve mucho más precisa.

CONTENIDO PATROCINADO ¿Cómo elegir un auto seminuevo sin morir en el intento y acertar a la primera?

A continuación explicamos qué es ese número, dónde encontrarlo, qué diferencia hay entre una pieza original y una equivalente, y en qué casos conviene no arriesgar.

Por qué es fácil equivocarse al comprar refacciones en línea

Un mismo modelo de auto puede llevar piezas distintas según el año, el motor, la transmisión, la versión de equipamiento o incluso el mercado para el que se fabricó. Dos carros que parecen idénticos por fuera pueden usar pastillas de freno, sensores o filtros diferentes.

Muchas tiendas permiten buscar por marca, modelo y año, pero esos filtros no siempre distinguen cambios hechos a mitad de producción. Las fotos genéricas y las descripciones traducidas de forma automática tampoco ayudan. El resultado es frecuente: la pieza llega, se parece a la original, pero no coincide en una medida, un conector o un punto de anclaje.

El número de parte (OEM): la clave para acertar

El número de parte es el código que el fabricante del vehículo asigna a cada componente. Identifica una pieza concreta, con sus medidas y especificaciones exactas, y suele mantenerse igual sin importar el país donde se venda.

Buscar por ese código, en lugar de hacerlo por nombre, tiene varias ventajas. Elimina la ambigüedad entre versiones, permite comparar ofertas de distintos vendedores sobre la misma referencia y facilita encontrar equivalencias, porque muchos fabricantes independientes indican en sus fichas con qué números originales es compatible su producto.

Conviene tener en cuenta un matiz: los fabricantes a veces sustituyen un número por otro más reciente cuando mejoran una pieza. Si el código que encontraste aparece como "reemplazado", lo normal es que la nueva referencia sea compatible, pero vale la pena confirmarlo.

Cómo encontrar el número de parte

En la pieza vieja

Muchos componentes llevan el número grabado, impreso o en una etiqueta. Antes de tirar la pieza dañada, límpiala y revisa con buena luz. A veces aparecen varios códigos: el del fabricante del carro y el del proveedor que la produjo. Anota todos y toma una foto.

En el manual o la documentación

El manual del propietario rara vez incluye números de parte, pero sí especificaciones útiles: tipo de aceite, medidas de neumáticos o referencias de bombillas. Las facturas de reparaciones anteriores suelen ser más valiosas, porque los talleres acostumbran a anotar el código de cada pieza instalada.

Con el número de serie o VIN

El número de identificación vehicular (VIN) tiene 17 caracteres y aparece en la base del parabrisas, en el marco de la puerta del conductor y en el título o registro del auto. Con él, el departamento de repuestos de un concesionario puede consultar el catálogo del fabricante y darte el número exacto que corresponde a tu carro. Algunas tiendas en línea también permiten buscar por VIN, aunque su precisión depende de la base de datos que utilicen.

Original, OEM y equivalente: qué cambia

Aunque se usan como sinónimos, no significan lo mismo:

Original: la pieza que vende la marca del vehículo, con su logotipo y empaque, normalmente a través de concesionarios. Suele ser la opción más cara.

la pieza que vende la marca del vehículo, con su logotipo y empaque, normalmente a través de concesionarios. Suele ser la opción más cara. De fábrica (OEM): fabricada por la misma empresa que suministra a la marca, pero vendida en su propia caja. En muchos casos la calidad es idéntica y el precio, menor.

fabricada por la misma empresa que suministra a la marca, pero vendida en su propia caja. En muchos casos la calidad es idéntica y el precio, menor. Equivalente o de reemplazo: producida por terceros para encajar y funcionar en el vehículo. La calidad varía mucho según el fabricante: hay opciones muy confiables y otras francamente deficientes.

Elegir una u otra depende de la pieza, del presupuesto y de la antigüedad del carro. Lo importante es saber qué se está comprando y no pagar precio de original por algo que no lo es.

Comparar precios y detectar ofertas sospechosas

El precio real no es el de la etiqueta

Para comparar de forma realista hay que sumar el envío, los impuestos y, en compras internacionales, posibles cargos de aduana. También cuenta el plazo de entrega: una pieza barata que tarda varias semanas puede salir cara si el auto es tu herramienta de trabajo. A eso se suma la instalación, porque algunos talleres cobran más por montar piezas que no suministraron ellos, y ciertas refacciones, entre ellas alternadores o motores de arranque, pueden llevar un depósito que se recupera al devolver la pieza vieja.

Señales de alerta

Desconfía cuando el precio está muy por debajo del resto del mercado, cuando el anuncio no muestra el número de parte ni fotos reales del producto, o cuando el vendedor no ofrece datos de contacto, política de devoluciones ni opiniones verificables. Un empaque de mala calidad, errores de impresión o logotipos mal reproducidos son indicios habituales de falsificación. Paga siempre con métodos que ofrezcan protección al comprador.

Dónde no arriesgar y qué garantías exigir

Hay piezas en las que ahorrar unos dólares no compensa: frenos, componentes de dirección y suspensión, bolsas de aire, cinturones de seguridad, neumáticos y la correa de distribución. Un fallo en cualquiera de ellas puede tener consecuencias graves. En estos casos conviene optar por piezas originales o de fabricantes reconocidos, comprar a vendedores con buena reputación y, si no tienes experiencia, dejar la instalación en manos de un taller.

En cuanto a garantías, pide que estén por escrito y que indiquen el plazo, qué cubren y quién paga el envío en caso de devolución. Revisa si la garantía exige instalación profesional y guarda la factura junto con el empaque original hasta comprobar que todo funciona. Ante cualquier duda sobre compatibilidad o seguridad, consultar con un mecánico de confianza antes de comprar suele ahorrar más de lo que cuesta.

Conclusión

Comprar refacciones en línea puede ser una forma inteligente de ahorrar, siempre que se haga con método. El número de parte es la herramienta más confiable para acertar: búscalo en la pieza, en tus facturas o mediante el VIN, compara precios con todos los costos incluidos y desconfía de las gangas sin explicación. Y en todo lo relacionado con la seguridad, la prudencia vale más que cualquier descuento.

Diario Las Américas no se responsabiliza por el resultado de estas apuestas ni del contenido ni sugerencias que sean hechas bajo este contenido que son responsabilidad única del patrocinante o autor.