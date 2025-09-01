lunes 1  de  septiembre 2025
Meta actualiza sus chatbots para evitar conversaciones sobre autolesiones con menores

Los usuarios que dispongan de menos de 18 años solo podrán interactuar con 'chatbots' de IA que promuevan la educación y la creatividad, tal y como ha asegurado Otway

El presidente de Meta Mark Zuckerberg junto al logo de la matriz en un celular.

El presidente de Meta Mark Zuckerberg junto al logo de la matriz en un celular.

DREW ANGERER/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Meta está actualizando el entrenamiento de sus 'chatbots' impulsados por inteligencia artificial (IA) para mejorar la seguridad de los menores y evitar que mantengan conversaciones sobre temas relacionados con autolesiones, suicidio o trastornos alimenticios, guiándoles hacia recursos especializados en su lugar, así como prohibiendo las conversaciones románticas.

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg reconoció que, actualmente, los usuarios menores de edad podían entablar conversaciones sobre temas sensibles con los 'chatbots' disponibles a través de Meta AI, para hablar sobre el suicidio o las autolesiones. Incluso, las políticas de Meta consideraban como aceptable entablar relaciones románticas con estos usuarios.

Sin embargo, Meta admitió que permitir este tipo de interacciones ha sido un error y que, frente a este tipo de comportamiento por parte de los 'chatbots', añadirán medidas de seguridad adicionales para evitar tratar los temas mencionados con menores.

Así lo detalló la portavoz de Meta, Stephanie Otway, en declaraciones a TechCrunch, quien señaló que, a medida que crece la comunidad y evoluciona la tecnología, la compañía va aprendiendo sobre "cómo los jóvenes pueden interactuar con estas herramientas" y refuerzan sus protecciones "en consecuencia".

En este sentido, anunció que han añadido más medidas de seguridad como precaución, entre las que se incluye entrenar a sus modelos de IA para que "no interactúen con adolescentes sobre estos temas, sino que los guíen hacia recursos especializados".

Asimismo, Otway también indicó que, por el momento, limitarán el acceso de los adolescentes a ciertos 'chatbots' de IA, de cara a garantizar que tengan experiencias "apropiadas para su edad con la IA". Según detalló el medio citado, esta medida hace referencia a algunos 'chatbots' disponibles en Instagram o Facebook que incluyen personajes sexualizados, como es el caso de "Madrastra" o "Chica rusa".

Así, tras el endurecimiento de las medidas de seguridad para menores, los usuarios que dispongan de menos de 18 años solo podrán interactuar con 'chatbots' de IA que promuevan la educación y la creatividad, tal y como ha asegurado Otway.

Con todo, Meta aclaró que estos cambios en el entrenamiento de los 'chatbots' son medidas de seguridad provisionales, y que planea endurecer sus políticas de seguridad de IA en el futuro, con actualizaciones más robustas y duraderas, para priorizar la seguridad de los menores y adolescentes con la IA.

TechCrunch recordó igualmente que, tras identificar este tipo de comportamiento de los 'chatbots' de Meta, una coalición de 44 fiscales generales de Estados Unidos envió una carta a un grupo de empresas de IA, entre las que se encuentra Meta, poniendo sobre la mesa la importancia de garantizar la seguridad infantil.

Concretamente, los fiscales se postulan como "indignados" y "alarmados" de que los asistentes de IA "estén participando en conductas que parecen estar prohibidas" por las leyes penales, y alegan que investigarán este tipo de conductas peligrosas.

FUENTE: Con información de Europa Press

