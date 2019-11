Disney se lanza a la conquista de la industria del streaming

El catálogo de Disney es muestra de su fortaleza. Además de personajes clásicos como Blancanieves y Pinocho, Disney posee a Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic - grandes nombres que la mayoría de la gente reconoce. Disney Plus también tendrá las 30 temporadas de "The Simpsons" (“Los Simpson”). Y entre su programación original se destacan "The Mandalorian", desarrollada en el universo de Star Wars, así como una serie sobre el personaje Loki de Marvel.

Melissa Knerr, de 26 años, una abogada en Springfield, Missouri, dijo que ya está suscrita a Hulu, Netflix y Amazon Prime y no estaba segura si querría pagar por un servicio más, pero que el precio de Disney Plus y su "gran cantidad de contenido” la convencieron.

“Realmente me encantan las franquicias de Star Wars y Marvel, y crecí viendo series y películas clásicas de Disney, así que creo que hay suficiente contenido para mí”, expresó.

Marlina Yates, quien trabaja en mercadotecnia en Kansas City, dijo que se suscribió por el entusiasmo de su esposo por la serie de Star Wars "The Mandalorian" y por el amor de sus hijas “por las princesas y todo lo relacionado con Disney".

La mensualidad de Disney Plus es casi la mitad de los 13 dólares que cobra Netflix por su plan más popular, y hay descuentos si se paga un año por adelantado. Disney también ofrece un paquete de 13 dólares que incluye Disney Plus y sus otros dos servicios, Hulu y ESPN Plus. Los suscriptores se ahorran 5 dólares a diferencia de pagar cada servicio de manera individual.

Pero no todo podrá verse de inmediato en el servicio, pues Disney necesita esperar que los acuerdos que ya tiene con sus rivales expiren. Entre las películas recientes que no estarán disponibles con el lanzamiento de Disney Plus están la cinta animada de Pixar "Coco" y la versión con actores de "Beauty and the Beast” (“La bella y la bestia”). Otras, como "Maleficent: Mistress of Evil" (“Maléfica: dueña del mal”), no han salido en streaming todavía. Disney espera que 620 películas y 10.000 episodios de televisión estén disponibles para 2024, en comparación con las 500 películas y 7.500 episodios que habrá el martes.

Disney ha dicho está perdiendo cerca de 150 millones de dólares en pagos de derechos en el año fiscal más reciente por la terminación de sus acuerdos con Netflix y otros servicios. Pero apuesta a recuperarlos a través de las suscripciones, al menos eventualmente.

Por ahora está impulsando su base de clientes con un gran despliegue de publicidad, de manera similar a lo que ha hecho Apple TV Plus y lo que planean hacer HBO Max y Peacock. Los miembros del club gratuito de fans de Disney D23 pueden comprar hasta tres años de Disney Plus por el precio de dos. Los clientes de algunos servicios de telefonía móvil e internet de Verizon pueden obtener hasta un año gratis.

La esperanza es que los suscriptores se queden una vez que vean lo que ofrece el servicio.

El éxito de largo plazo no está garantizado. Con la ola de nuevos servicios, las cuotas de suscripción pueden terminar sumando grandes montos. Los clientes podrían resistirse a abandonar un servicio como Netflix o Amazon Prime para pagar por algo que no han probado.

“No puedo mantener el ritmo de tantos servicios. Se vuelve caro”, dijo William Pearson, un estudiante de la Universidad de Drexel que se describe como un “enorme” fan de Marvel pero que ya paga por los servicios de streaming de Netflix, HBO y DC Comics.

Embed

Pero en comparación con otros debutantes, los expertos consideran que Disney no tendrá problema en conseguir, y mantener, los 60 a 90 millones de suscriptores mundiales que tiene como objetivo para 2024. A Netflix le costó casi el doble de tiempo llegar a los 90 millones.

“Disney Plus tiene una enorme cantidad de contenido y una biblioteca sin igual, así que parece una adición sencilla para los consumidores que tendrán una enorme biblioteca a un bajo costo”, dijo Tim Hanlon, director general de Vertere Group.

Bernie McTernan, analista de internet y medios en Rosenblatt Securities, dijo que el servicio de streaming de Apple, Apple TV Plus, tiene que construir un reconocimiento de marca para sus nuevos programas, mientras que el público podría tener problemas para ver qué ofrece HBO Max más allá de su suscripción estándar.

Disney se dijo complacida con una prueba reciente en Holanda en la que los consumidores probaron el servicio gratis, sin contenido original o la biblioteca completa de sus clásicos.

“El servicio conectó con usuarios de los cuatro cuadrantes -hombres, mujeres, adultos y niños- atraídos por la amplitud de nuestro contenido y la afinidad que tiene la gente con él”, dijo el director general de Disney, Bob Iger, a analistas financieros el pasado jueves.

Connor Clifton, de 29 años, originario de Houston, Texas, dijo que planea ver "The Mandalorian" así como ver las películas recientes de Pixar que se había perdido.

“Pagar por canales individuales es frustrante”, dijo. “Pero quiero ver el contenido así que estoy dispuesto a pagar por él”.