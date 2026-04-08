miércoles 8  de  abril 2026
investigación

Exempleado de Meta, acusado por descargar 30.000 imágenes privadas de usuarios de Facebook

Meta notificó a los usuarios afectados por esta brecha de seguridad y desde entonces ha actualizado sus sistemas de seguridad para frenar este tipo de ataques

El logo de la plataforma Meta.

El logo de la plataforma Meta.

SEBASTIEN BOZON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Policía Metropolitana de Londres está investigando a un exempleado de Meta acusado de haber descargado ilegalmente 30.000 fotos privadas de usuarios en la red social Facebook a través de un programa diseñado por él mismo para eludir los controles de seguridad.

El sospechoso fue detenido el pasado mes de noviembre por acceso no autorizado a material informático, pero actualmente se encuentra en libertad bajo fianza mientras se está llevando a cabo la investigación, según indicó The Telegraph.

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Según los documentos judiciales, recogidos por el medio británico, la policía indicó que se le acusa de haber accedido y descargado aproximadamente 30.000 imágenes privadas pertenecientes a usuarios de Facebook mientras trabajaba para Meta a través de un 'scrpit' diseñado para eludir los sistemas de detección internos de la compañía.

Por su parte, un portavoz de Meta confirmó a la BBC que la vulnerabilidad se descubrió hace más de un año, momento en el que despidieron al empleado con efecto inmediato y remitieron el asunto a las autoridades.

Además, la empresa notificó a los usuarios afectados por esta brecha de seguridad y desde entonces ha actualizado sus sistemas de seguridad para frenar este tipo de ataques.

Sin embargo, esta brecha de seguridad es la enésima en el historial de Meta, que ya recibió una multa de 251 millones de euros tras la filtración de 29 millones de cuentas de Facebook en 2018.

FUENTE: Europa Press

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