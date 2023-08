La página Libertad Digital señala que para que un producto sea un videojuego, se requiere de una señal de vídeo transmitida a un tubo de rayos catódicos (CRT) que crea una imagen rasterizada en una pantalla.

Dos videojuegos encienden el debate sobre cuál fue el primero del mundo. En 1952, Alexander S. Douglas diseñó el Nought and crosses, también conocido como OXO. una versión computarizada del tres en raya que se ejecutaba sobre la EDSAC y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina.

Además, en 1958, se dio a conocer otro videojuego en medio de una jornada de puertas abiertas organizada en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Long Island, EEUU, y fue creado por William Higinbotham. El furor por los videojuegos se activó en los años posteriores en una carrera avasallante.

En diciembre de 2022, tras la victoria de Argentina en el Mundial de Futbol, dos jóvenes programadores crearon un juego online llamado "Semáforo Climber", en el que un simpatizante debe subir a un poste esquivando múltiples obstáculos. Hasta el 28 de diciembre del año pasado, el videojuego había sido disfrutado por más de 35.000 personas.

Sobre esto, Franco Folatelli, un arquitecto de software en Barcelona (España) y uno de los creadores del juego, contó: "Fue muy divertido ver a la gente que se colgó de semáforos, postes o lo que encontraron durante los festejos. Nuestra idea fue hacer algo con 100% de humor para este momento. Es algo copado que llama la atención".

En febrero de este año, se anunció que la música de videojuegos tenía un sitio en los Grammy: la Academia de la Grabación de Estados Unidos creó una categoría dedicada a la banda sonora de los videojuegos, en reconocimiento del gran impacto que los juegos y su música han tenido en la cultura pop. Hasta ese momento, los videojuegos entraban en la categoría Banda Sonora para Medios Visuales, que también incluye música para cine y televisión.

Ventajas y desventajas

En 2022, la revista Semana señaló, en un trabajo, que dentro de las ventajas de los videojuegos se encuentran el hecho de que estimula la creatividad y la imaginación en los niños, además de proporcionar temas de conversación sobre distintos temas. Además, mejoran el pensamiento estratégico.

También, en el aspecto físico, mejoran la coordinación oculomotora, la relacionada con los ojos y los dedos.

Dentro de las desventajas figuran: el incremento del sobrepeso debido por el sedentarismo con que se practican, aunque algunos videojuegos tienen dinámicas para saltar y moverse.

"En otros casos, algunos menores pueden desarrollar dificultades para diferenciar la fantasía de la realidad. También los aleja de otras prácticas saludables, como la lectura".

Videojuegos de temporada

Para esta temporada, se espera el estreno de varios videojuegos. Aquí se presentan algunos:

.Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case. Es un segundo episodio de la saga desarrollada por Blazing Griffin y distribuida por Microids. En este caso, el famoso detective Hércules Poirot viajará a Londres con la misión de entregar un cuadro para una exposición, pero la pieza será robada durante la inauguración.

.Under the Waves. Este videojuego narrativo se adentra en el poder corrosivo del luto. Presenta un entorno tecno futurista de los años 70, donde Stan, un buzo profesional que trabaja en el mar del Norte y lucha por superar una pérdida que le cambió la vida. Este juego se distribuirá en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

.Sea of Stars. Este videojuego fue diseñado por Sabotage Studios y es una precuela de The Messenger (2018). Narra la historia de dos héroes (Valere y Zale), que usan el poder del sol y la luna para luchar contra un alquimista a través de la resolución de acertijos y combates por turnos.

.Goodbye Volcano. Se recrea en el último año de instituto de la banda musical VVorm Drama que está integrada por Fang, un pterosaurio no binario, su mejor amiga Trish, su hermano Naser y la presidenta del consejo estudiantil, Naomi. Se presenta en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

FUENTE: Libertad Digital, Infobae y Semana