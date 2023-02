Música de videojuegos tiene un sitio en los Grammy

LOS ÁNGELES.- Desde la banda sonora de The Legend of Zelda hasta las contagiosas melodías de Super Mario Bros., la música ha sido durante mucho tiempo fundamental en la experiencia de los videojuegos .

Hasta ahora, en los Grammy los videojuegos entraban en la categoría Banda Sonora para Medios Visuales, que también incluye música para cine y televisión.

Sin embargo, para mucha gente del sector era como mezclar peras con manzanas por lo que reclamaron una categoría independiente para los videojuegos, que por fin han logrado.

El primer grupo de nominados honra a los compositores de Aliens: Fireteam Elite, Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok (AC Valhalla El Amanecer de Ragnarok), Call Of Duty: Vanguard, Marvel's Guardians Of The Galaxy (Guardianes de la Galaxia) y Old World.

El ganador se conocerá en la gala de este domingo en Los Ángeles.

"Todavía me parece que no es verdad", dice Richard Jacques, el artista británico que compuso la música de Marvel.

"Inmersivo"

Músico de formación clásica que estudió en la London Academy of Music, Jacques lleva casi tres décadas en la industria.

En 2001 compuso su primer gran proyecto orquestal, que fue la primera banda sonora de un videojuego grabada en los icónicos estudios Abbey Road en Londres.

"Sin embargo, el reconocimiento del trabajo que ponemos en nuestras bandas sonoras por parte de la corriente dominante ha sido un proceso lento", explica Jacques a la AFP.

En su opinión, la nueva categoría de los Grammy por fin nos da el tipo de seriedad que llevábamos tanto tiempo buscando.

La industria global de los videojuegos movió cerca de 200.000 millones de dólares en 2022, según una proyección del Global Games Market Report. Y una encuesta reciente de Deloitte realizada en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Brasil y Japón indicó que los videojuegos son la principal fuente de entretenimiento para la Generación Z.

Para muchos de estos jóvenes jugadores la música es parte integral de la experiencia: un tercio de los encuestados asegura que después de escucharla, la busca en internet, y otro 29% afirma que a menudo descubre música nueva mientras juega.

"Los jugadores escuchan de verdad... es una parte importante de su experiencia con el juego", afirma Stephanie Economou, nominada a un Grammy y compositora afincada en Los Ángeles, que también ha creado música para películas y programas de televisión.

"Muchos no pueden separar la música del juego y eso supone una gran oportunidad para cualquier compositor", dice a la AFP la compositora de Assassin's Creed.

"La nueva categoría es un paso importante para que la gente reconozca que los videojuegos han formado parte del espíritu de la época por mucho tiempo", asegura.

