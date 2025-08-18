Roblox anuncia nuevas restricciones para el resguardo de los jóvenes

En esta foto de archivo tomada el 1 de febrero de 2019, esta imagen muestra el servicio de juegos en línea Roblox mostrado en la pantalla de una tableta en París. Los editores de música estadounidenses que representan a artistas como Ariana Grande, Imagine Dragons y The Rolling Stones han demandado al videojuego por derechos de autor.

Roblox anunció nuevas restricciones con las que busca reducir la exposición de los usuarios más jóvenes a contenidos y comportamientos inadecuados a través de la limitación del acceso a las experiencias sin calificar y las experiencias sociales.

La plataforma implementó una "nueva tecnología" que detectará los comportamientos que infringen sus políticas dentro de las experiencias, por ejemplo, una herramienta de dibujo que los usuarios utilizan inadecuadamente para crear contenido inapropiado.

En caso de detectar "un alto volumen de comportamientos infractores" en un servidor determinado, la compañía asegura que el sistema lo desactivará automáticamente, como informa en un comunicado compartido en su blog oficial.

Esta medida se une a una nueva restricción que llegará en los próximos meses, en este caso en las experiencias sin calificar, que obligará a los desarrolladores a contar con una etiqueta de madurez de contenido para que puedan estar ampliamente disponibles.

Para conseguir la etiqueta, los desarrolladores deberán completar un 'Cuestionario de Madurez y Cumplimiento', y con ella, tanto los usuarios como los padres podrán saber si están ante un contenido adecuado para ellos y sus hijos.

Roblox también anunció una restricción para las quedadas sociales, en las que los usuarios pueden chatear entre ellos o con el avatar. En concreto, se centrará en aquellas que representan espacios privados, como un dormitorio o un baño, o que representen espacios solo para adultos, como bares o discotecas, que solo serán accesibles para usuarios con identidad verificada que sean mayores de 17 años.

"Si bien estas configuraciones no infringen nuestras políticas actuales, hemos observado tasas más altas de comportamiento inapropiado en ellas, por lo que estamos restringiendo aún más el acceso a algunas de ellas a nuestros usuarios más jóvenes", explican desde Roblox.

FUENTE: Con información ce Europa Press