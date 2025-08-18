Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Imagen de la mesa de negociaciones entre el presidente Donald J. Trump, el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski y los principales líderes de la Unión Europea.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski se saludan este lunes durante un encuentro de horas en la Casa Blanca en busca de un acuerdo definitivo de paz en Kiev.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo el lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin , aceptó durante su encuentro en Alaska el viernes pasado, que se otorguen garantías de seguridad para Ucrania como parte de cualquier acuerdo de paz.

"En un paso muy significativo, el presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que debemos considerar y vamos a estar considerando eso en la mesa, también quién hará qué esencialmente", afirmó Trump, al inicio de conversaciones con líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

"Creo que las naciones europeas van a asumir gran parte de la carga. Vamos a ayudarles y vamos a hacer que sea muy seguro", dijo.

"En una o dos semanas sabremos"

"En una o dos semanas sabremos si vamos hacia la paz real o si esta horrible lucha va a continuar", señaló el jefe de la Casa Blanca antes de iniciar el encuentro de este lunes.

Trump se mostró optimista sobre las posibilidades de poner fin a la invasión rusa y dijo que estaba dispuesto a celebrar una reunión a tres partes con el líder ucraniano y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Trump añadió que en las reuniones de este lunes los participantes necesitaban "abordar los posibles intercambios de territorio" entre Rusia y Ucrania.

Según medios de comunicación, Putin presiona a Ucrania para que ceda su región oriental del Donbás, de la que Kiev sigue controlando gran parte, a cambio de congelar el frente en otras zonas.

Ucrania ha rechazado cualquier medida de este tipo.

Zelenski valora de muy positiva la reunión con Trump

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, valoró de forma muy positiva este lunes las conversaciones con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre un acuerdo de acuerdo definitivo de paz en Ucrania.

"Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump, y realmente ha sido la mejor, o, bueno, tal vez la mejor será en el futuro", dijo Zelensky en una reunión ampliada con líderes europeos en la Casa Blanca.

La presencia de los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Comisión Europea y la OTAN, puso de relieve, el gran interés de lo logrado por Trump con Putin en Alaska.

Antes de la reunión, Trump había presionado a Kiev para que renunciara a Crimea y abandonara su objetivo de unirse a la OTAN, dos de las mayores exigencias de Moscú.

El inquilino de la Casa Blanca anunció que hablaría por teléfono con Putin después de este encuentro en la Casa Blanca, pero aún no ha trascendido nada sobre esa llamada. Manifestó que esperaba celebrar una reunión tripartita con el líder del Kremlin y Zelenski para sellar un acuerdo de paz.

"Creo que si todo funciona bien hoy, tendremos una trilateral y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", dijo Trump, sentado junto a Zelenski en la Casa Blanca.

El ambiente del encuentro entre ambos líderes fue mucho más relajado que en febrero, cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, reprendieron al ucraniano por no mostrarse "agradecido" y abierto a negociaciones reales, tras el inmenso y decisivo apoyo estadounidense.

Esta vez Trump incluso elogió a Zelenski por su chaqueta negra, después que medios de comunicación conservadores criticaran al ucraniano por no vestir un traje durante su anterior visita.

Europa, la otra parte en las negociaciones

Los europeos agradecieron a Trump y pidieron una paz duradera para poner fin a la invasión rusa.

"Estoy muy emocionado. Aprovechemos al máximo el día de hoy", dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió el lunes un alto al fuego en Ucrania antes de una eventual cumbre tripartita entre Estados Unidos, Rusia y Ucraia, contradiciendo el llamado del presidente Donald Trump a priorizar un acuerdo de paz con Rusia.

"No puedo imaginar que la próxima reunión ocurra sin un alto al fuego, así que trabajemos en eso y tratemos de ejercer presión sobre Rusia", dijo Merz en una reunión ampliada en la Casa Blanca con líderes europeos, Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"No creo que se necesite un cese el fuego para postergar el proceso", dijo más temprano Trump, sentado junto al presidente ucraniano en un encuentro bilateral. Necesitamos agilidad para un acuerdo final y cerrar esta guerra que nunca debió haber ocurrido.

Putin, después de su diálogo con Trump en Alaska, dijo a medios de prensa que esta guerra "no hubiera comenzado nunca si Trump hubiese ganado un segundo mandato consecutivo en 2020" y agradeció los sinceros esfuerzos del presidente estadounidense en la búsqueda del fin de las hostilidades y retomar una convivencia pacífica entre Moscú y Kiev.

