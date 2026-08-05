miércoles 5  de  agosto 2026
IMPACTO

LA NASA confirma que restos de un cohete de SpaceX impactaron en la Luna

Según explicó la NASA, el impacto se produjo debido a una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales que modificaron la trayectoria del objeto

Relativity Space, empresa especializada en fabricación aeroespacial, se expande en Florida.&nbsp;

Relativity Space, empresa especializada en fabricación aeroespacial, se expande en Florida. 

Relativity Space
El cohete Artemis I Moon de la NASA se encuentra en el Launch Pad Complex 39B en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.&nbsp; &nbsp;

El cohete Artemis I Moon de la NASA se encuentra en el Launch Pad Complex 39B en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. 

 

Eva Marie UZCATEGUI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Una etapa superior de un cohete de SpaceX impactó de forma no planificada contra la superficie lunar en las primeras horas de este miércoles, confirmó la agencia espacial estadounidense NASA.

En un video publicado en X, la NASA calificó el hecho como un evento seguro y sin riesgo para la Tierra ni para las misiones que operan en la Luna.

Lee además
En la punta del avión colocarán cuatro cámaras para tomar imágenes de alta resolución (Europa Press)
ECLIPSE TOTAL

La NASA estudiará eclipse total que cruzará España con un avión a gran altitud y globos científicos
Foto de las encuestas nuevas de WhatsApp.
CAMBIOS

WhatsApp renueva chats grupales con encuestas avanzadas, mención '@todos' y creación rápida de grupos

La etapa superior pertenecía a un lanzamiento realizado en 2025 que permitió desplegar el módulo de aterrizaje Blue Ghost One, de la empresa estadounidense Firefly Aerospace, como parte de la iniciativa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA, un programa de servicios comerciales para transportar cargas científicas y tecnológicas a la superficie lunar.

Según explicó la NASA, el impacto se produjo debido a una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales que modificaron la trayectoria del objeto.

"La NASA no planeó deliberadamente que esta etapa superior impactara contra la Luna", explicó una portavoz de la agencia en el video, que señaló que este tipo de eliminación de hardware es una práctica aceptada dentro de las operaciones lunares.

"Esto es en realidad un método técnicamente aceptado y seguro para deshacerse de equipos en órbita lunar baja", indicó.

La agencia añadió que algunos operadores de misiones eligen terminar sus operaciones haciendo que sus equipos impacten contra la superficie lunar porque "es una estrategia predecible y rastreable para la eliminación de hardware al final de su vida útil".

Sin peligro

El impacto no representa absolutamente ningún peligro para nadie en la Tierra ni para ningún equipo que se encuentre en la Luna, señaló la NASA.

"Los científicos están ansiosos por estudiar este evento de impacto, ya que puede ayudarnos a comprender mejor cómo rastrear cosas como esta en el futuro", afirmó.

La NASA explicó que la Luna funciona como un "laboratorio natural para estudiar procesos que ocurren en todo el sistema solar", debido a que carece de atmósfera y su superficie permanece estable durante largos periodos.

El estudio de este tipo de impactos permite a los científicos analizar la formación de cráteres, un fenómeno que ocurre en distintos cuerpos del sistema solar.

"Al hacer impactar un objeto de tamaño conocido a una velocidad conocida contra la superficie lunar, esto puede ayudar a los científicos a comprender el proceso de formación de cráteres por impacto y qué tipo de cráter resulta de un impacto de ese tamaño", explicó.

La agencia recordó que la Luna ha recibido impactos de manera constante durante sus aproximadamente 4.000 millones de años de historia. "Meteoritos, asteroides, cometas y otros objetos golpean la Luna todo el tiempo", indicó.

Además, la NASA señaló que los astronautas de la misión Artemis II observaron este año durante su sobrevuelo lunar varios fenómenos de impacto.

Entre ellos destellos de impactos activos, o cráteres formándose en la superficie lunar, durante las pocas horas que duró su sobrevuelo, indicó la agencia.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Los ciberataques con IA ya cuestan millones: una de cada cuatro brechas usa inteligencia artificial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial
ORDEN JUDICIAL

¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

El presidente Donald Trump baja del Marine One antes de abordar el Air Force One.
SEGURIDAD

El helicóptero presidencial en el que viajaba Trump voló cerca de un avión comercial en Washington

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados

Imagen referencial
SUCESOS

Doral rinde homenaje a oficial fallecido y mantiene identidad bajo reserva

James Uthmeier, fiscal general de Florida, pide investigar a una jueza por presunta vinculación con organizaciones extremistas. 
BAJO LA LUPA

Fiscal de Florida pide investigar a jueza por fondos ligados al Ku Klux Klan y Sadistic Souls Motorcycle Club

Te puede interesar

El presidente Donald Trump baja del Marine One antes de abordar el Air Force One.
SEGURIDAD

El helicóptero presidencial en el que viajaba Trump voló cerca de un avión comercial en Washington

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones
Investigación

Residente de Miami se declara culpable de amenazar con ejecutar a Marco Rubio y Kristi Noem

Imagen referencial
SUCESOS

Doral rinde homenaje a oficial fallecido y mantiene identidad bajo reserva

La gente hace cola fuera de un colegio electoral antes de la apertura de las urnas el día de las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. Archivo.
ENCUESTA

Venezolanos esperan que EEUU reafirme su respaldo a la democracia, según sondeo

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Conflicto bélico

Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro"