El helicóptero presidencial en el que viajaba Trump voló cerca de un avión comercial en Washington

El presidente Donald Trump baja del Marine One antes de abordar el Air Force One.

WASHINGTON — El helicóptero presidencial Marine One, en el que viajaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, voló el martes a menos de una milla de un avión comercial de pasajeros en el espacio aéreo de Washington, en un incidente que volvió a poner bajo escrutinio la seguridad alrededor del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

El episodio ocurrió cuando la nave presidencial coincidió en las inmediaciones del aeropuerto con un vuelo de la aerolínea local Envoy, según informaron medios locales este miércoles.

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La cercanía entre ambas aeronaves activó una revisión por parte de las autoridades de aviación para determinar las circunstancias del encuentro.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que se produjo una reducción temporal de la separación entre las aeronaves, mientras que las autoridades analizan la coordinación del tráfico aéreo en la zona, donde confluyen vuelos comerciales, aeronaves militares y movimientos vinculados al transporte presidencial.

Seguridad

El incidente se produce en un área que ha sido objeto de especial atención tras otros episodios de seguridad aérea en torno al aeropuerto Ronald Reagan, ubicado cerca del centro de Washington y de espacios aéreos restringidos.

El espacio aéreo de esta zona metropolitana ha sido motivo de preocupación en materia de seguridad desde que un helicóptero Black Hawk del Ejército se estrelló contra un vuelo de pasajeros de American Airlines el 29 de enero de 2025, causando la muerte de las 67 personas a bordo de ambas aeronaves.

El helicóptero militar Sikorsky Black Hawk y un Bombardier CRJ700 operado por una filial de la compañía American Airlines cayeron a las aguas heladas del río Potomac, que bordea el aeropuerto Ronald Reagan de la capital estadounidense tras chocar.

Nunca estuvo en peligro

De acuerdo con el New York Times, que citó a dos fuentes familiares con el asunto, el helicóptero Marine One estuvo a menos de 1,60 kilómetros (una milla) del avión el martes, después de comunicaciones confusas con los controladores aéreos.

La Casa Blanca ha insistido en que el presidente nunca estuvo en peligro.

La NTSB investiga "el reportado evento de pérdida de separación entre Marine One y una aeronave comercial" que despegó del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington, indicó la agencia en una publicación en X el miércoles, sin dar más detalles.

La Junta se refirió así al nombre en clave adoptado por un helicóptero cuando el presidente de Estados Unidos está a bordo.

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, dijo en una declaración que "los vuelos Marine One son piloteados por algunos de los mejores aviadores en el mundo".

"En ningún momento el presidente estuvo en peligro", afirmó.

¿Falla en el protocolo de seguridad?

Por su parte, el regulador de aviación estadounidense, la FAA, explicó que de acuerdo con su "análisis preliminar de seguridad, hubo una momentánea pérdida de separación después de la cual cada aeronave se alejó la una de la otra".

"El controlador aéreo estuvo en contacto tanto con el piloto comercial como con el piloto del Marine One durante la pérdida de separación", agregó la FAA. Reiteró la afirmación de la Casa Blanca de que "el presidente nunca estuvo en peligro".

De acuerdo con el Wall Street Journal, los protocolos de seguridad requieren una separación de al menos 2,40 kilómetros en sentido horizontal y de 150 metros en sentido vertical.

El medio señaló que el incidente ocurrió alrededor de las 14H30 (18H30 GMT) y que un Embraer E-170 de American Airlines, operado por su subsidiaria Envoy Air, despegó a esa hora.

Por su parte, el helicóptero se dirigía a la Base Andrews de la Fuerza Aérea, donde el presidente abordó su avión para viajar a California.

Ni American Airlines ni el Cuerpo de Marines de Estados Unidos respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.

La FAA ha endurecido drásticamente las medidas de seguridad en el aeropuerto nacional de Washington, después del letal choque entre un avión que aterrizaba y un helicóptero Black Hawk del ejército, en el que murieron 67 personas en enero de 2025.

FUENTE: Con información de EFE y AFP