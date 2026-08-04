martes 4  de  agosto 2026
CAMBIOS

WhatsApp renueva chats grupales con encuestas avanzadas, mención '@todos' y creación rápida de grupos

También llega a los grupos la nueva mención '@todos', que permite avisar de forma urgente a todos los usuarios presentes en el chat de grupo

Foto de las encuestas nuevas de WhatsApp.

Foto de las encuestas nuevas de WhatsApp.

Europa Press/WHATSAPP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WhatsApp dinamiza la experiencia de los chats grupales con la incorporación de varias novedades, entre las que se encuentran la posibilidad de crear encuestas anónimas, crear grupos a partir de otros existentes y la incorporación de la mención '@todos'.

Tras la disponibilidad de las llamadas de audio y vídeo en WhatsApp Web hace una semana, la aplicación de mensajería instantánea continúa introduciendo nuevas funciones para mejorar la experiencia en las conversaciones, en concreto, dotando a los usuarios de habilidades extra en los grupos.

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Estas nuevas habilidades afectan a las encuestas en chats grupales. Desde hoy, los usuarios pueden crear encuestas más avanzadas con opciones para definir una hora de finalización, ocultar los nombres de los votantes para garantizar mayor privacidad y editar las preguntas durante los 15 minutos posteriores a su inicio.

Asimismo, también llega a los grupos la nueva mención '@todos', conocida en otras plataformas de mensajería como Slack o Discord, que permite avisar de forma urgente a todos los usuarios presentes en el chat de grupo.

No obstante, WhatsApp ha especificado que para los grupos grandes de más de 32 personas, la función '@todos' estará disponible "solo para los administradores", como una forma de mantener el control, aunque los usuarios siempre podrán configurar cómo reciben las notificaciones e incluso silenciar las menciones de '@todos'.

Por último, WhatsApp ha introducido una nueva opción que facilita la creación de nuevos chats grupales a partir de otros ya existentes, lo que agiliza el proceso al evitar tener que agregar a las personas una por una.

Esta función está disponible en la configuración del grupo bajo la opción 'Crear un grupo similar'. Así, agregará a los mismos miembros y, tras ello, los usuarios podrán quitar los contactos no deseados y añadir nuevos.

Esta nueva actualización amplía la experiencia de chats grupales que WhatsApp mejoró a principios de este año con el historial de mensajes, las etiquetas de miembros y los recordatorios de eventos.

FUENTE: Europa Press

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