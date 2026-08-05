Venezolanos esperan que EEUU reafirme su respaldo a la democracia, según sondeo

Sondeo de la encuestadora Meganalisis correspondiente al periodo del 18 al 28 de julio del 2026.

La gente hace cola fuera de un colegio electoral antes de la apertura de las urnas el día de las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. Archivo.

CARACAS.- La percepción de los venezolanos sobre el papel de Estados Unidos en la crisis del país continúa siendo mayoritariamente favorable, aunque la reciente política de acercamiento de la administración del presidente Donald Trump hacia la cabecilla del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ha generado incertidumbre y decepción entre amplios sectores de la población.

Así lo refleja la más reciente encuesta Meganalisis–Verdad Venezuela, realizada entre el 18 y el 28 de julio, pocas semanas después de los dos terremotos del pasado 24 de junio que sacudieron al país caribeño y dejaron más de 5,500 muertos según fuentes oficiales. El estudio indica que el 21.5% de los consultados considera que Trump "quiere lo mejor para el pueblo venezolano", frente a un 20.8% que opina lo contrario, mientras que un 57.7% afirmó no tener una posición definida sobre el tema.

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El informe señala que la valoración positiva del mandatario estadounidense disminuyó respecto a enero de este año, una variación que atribuye a lapolítica entre Washington y Delcy Rodríguez, así como al deterioro de las condiciones de vida tras la emergencia sísmica.

EEUU sigue siendo visto como un aliado

Pese a ese descenso, la encuesta muestra que la mayoría de los venezolanos continúa identificando a Estados Unidos y a la comunidad internacional como actores determinantes para la recuperación del país.

Más del 85% de los entrevistados valoró positivamente el respaldo internacional recibido tras los terremotos y considera que el acompañamiento externo será fundamental para la reconstrucción democrática e institucional de Venezuela.

El estudio concluye que, para una amplia mayoría de la población, la cooperación internacional representa uno de los principales factores de esperanza frente a una crisis que combina el colapso económico, el desastre natural y la debilidad de las instituciones.

Rechazo casi unánime al régimen

La investigación también revela un amplio rechazo a la actuación de la administración encabezada por Delcy Rodríguez durante la emergencia provocada por los sismos.

Según los resultados, 93% de los encuestados considera insuficiente la información suministrada por las autoridades; 94.1% desconfía de la versión oficial de los acontecimientos; 91.6% califica como negativa la respuesta institucional y 95.9% sostiene que el Gobierno pudo haber hecho mucho más para atender a las víctimas.

Asimismo, 95.4% manifestó sentirse indignado por la actuación del Estado durante la tragedia.

Los datos reflejan además una severa pérdida de confianza en los organismos oficiales. El 98.3% de los consultados denunció presuntos saqueos y robos cometidos por integrantes de la Fuerza Armada Nacional y cuerpos policiales; 97.4% afirmó que existieron obstáculos para la distribución de ayuda humanitaria por parte de organizaciones civiles y 96.9% aseguró que también hubo trabas para las labores de búsqueda y rescate.

La solidaridad supera a las instituciones

Frente a la evaluación negativa del aparato estatal, los venezolanos destacaron el papel desempeñado por la sociedad civil durante la emergencia.

La solidaridad ciudadana obtuvo una valoración positiva de 90.3%; la generosidad, 88.4%; la capacidad de organización comunitaria, 86.1%; y el apoyo recibido desde otros países, 85.8%.

Para el estudio, estos resultados muestran que la población identifica a la ciudadanía organizada y al respaldo internacional como los principales pilares para enfrentar la crisis, muy por encima de la respuesta institucional.

Descontento por el acercamiento con Delcy Rodríguez

La encuesta también evaluó la percepción sobre la política de acercamiento entre Washington y la administración encabezada por Delcy Rodríguez.

Los resultados indican que 77.5% de los consultados manifestó sentirse decepcionado por esa estrategia; 71.6% dijo sentirse confundido y 69.9% expresó indignación.

Pese a ello, el estudio sostiene que persiste entre buena parte de los venezolanos la expectativa de que Estados Unidos mantenga un papel relevante en el proceso de recuperación democrática del país y reafirme su respaldo a las aspiraciones de libertad de la población.

FUENTE: Con información de Redes Sociales