miércoles 5  de  agosto 2026
Investigación

Residente de Miami se declara culpable de amenazar con ejecutar a Marco Rubio y Kristi Noem

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, justificó los cargos al argumentar que "amenazar con ejecutar a funcionarios públicos no es libertad de expresión, es un delito federal"

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Un hombre de Florida se declaró culpable de amenazar con ejecutar al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por lo que podría afrontar hasta 15 años de cárcel, según informó este miércoles el Departamento de Justicia (DOJ).

Jon Christopher Enriquez, de 47 años y residente de Miami, se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida de publicar amenazas de muerte el 27 de mayo pasado en X contra Rubio y Noem, actual enviada espacial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, con mensajes que incluían la hora de su "ejecución".

Lee además
La caravana presidencial del presidente de EEUU, Donald Trump, llega al Trump National Golf Club Los Ángeles el 4 de agosto de 2026 en Rancho Palos Verdes, California.
Investigación

Arrestan a hombre armado en el club de golf de Trump antes de su visita a Los Ángeles
Un agente del Servicio Secreto de EEUU está en su puesto antes de que el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump hable en una conferencia de prensa en el Trump National Golf Club Los Ángeles en Rancho Palos Verdes, California, el 13 de septiembre de 2024. ARCHIVO.
Investigación

Imputan al hombre armado detenido en el campo de golf de Trump en California

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, justificó los cargos al argumentar que "amenazar con ejecutar a funcionarios públicos no es libertad de expresión, es un delito federal".

"@SecRubio @StateDept Silencio. Antes de que empiece a pensar que Estados Unidos es dueño de Cuba y empiece a decir basura y a llamar a Cuba un fracaso, el Tribunal Penal de las Fuerzas Armadas va a comenzar una investigación sobre usted como un fracaso para su nación", rezaba el primer mensaje, según un documento judicial.

"Rubio, Noem... Han sido declarados culpables según el Título 18 del Código de EE.UU., Sección 2384: Conspiración Sediciosa. Ambos serán ejecutados a las 16:30. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos", prosiguió.

Después, en un segundo mensaje, el residente de Florida escribió: "@SecRubio Supongo que la única forma de que cierres la boca es a través de la MUERTE".

Y en el último, Enríquez sostuvo que "Rubio y Noem van a ser ejecutados a las 16:00", y mencionó en la publicación al canal Telemundo para que estuviese pendiente del supuesto plan.

Se declara culpable

El DOJ expuso en un comunicado que el hombre se declaró culpable de tres cargos de "transmisión de amenazas a través de comunicaciones interestatales", por lo que enfrenta una pena máxima de cinco años en una prisión federal por cada cargo, lo que sumaría 15 en total.

Un juez federal de distrito aún debe determinar la condena definitiva, explicó la dependencia.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

El helicóptero presidencial en el que viajaba Trump voló cerca de un avión comercial en Washington

LA NASA confirma que restos de un cohete de SpaceX impactaron en la Luna

Se agravan tensiones diplomáticas de Brasil con EEUU y Argentina en medio de las presidenciales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial
ORDEN JUDICIAL

¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

El presidente Donald Trump baja del Marine One antes de abordar el Air Force One.
SEGURIDAD

El helicóptero presidencial en el que viajaba Trump voló cerca de un avión comercial en Washington

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados

Imagen referencial
SUCESOS

Doral rinde homenaje a oficial fallecido y mantiene identidad bajo reserva

James Uthmeier, fiscal general de Florida, pide investigar a una jueza por presunta vinculación con organizaciones extremistas. 
BAJO LA LUPA

Fiscal de Florida pide investigar a jueza por fondos ligados al Ku Klux Klan y Sadistic Souls Motorcycle Club

Te puede interesar

El presidente Donald Trump baja del Marine One antes de abordar el Air Force One.
SEGURIDAD

El helicóptero presidencial en el que viajaba Trump voló cerca de un avión comercial en Washington

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones
Investigación

Residente de Miami se declara culpable de amenazar con ejecutar a Marco Rubio y Kristi Noem

Imagen referencial
SUCESOS

Doral rinde homenaje a oficial fallecido y mantiene identidad bajo reserva

La gente hace cola fuera de un colegio electoral antes de la apertura de las urnas el día de las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. Archivo.
ENCUESTA

Venezolanos esperan que EEUU reafirme su respaldo a la democracia, según sondeo

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Conflicto bélico

Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro"