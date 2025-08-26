martes 26  de  agosto 2025
EEUU envía un submarino de ataque rápido y un crucero lanzamisiles al Caribe para frenar el narcotráfico

Un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región la próxima semana

Un submarino nuclear estadounidense durante ejercicios militares a 70 millas náuticas (130 kilómetros) de Cartagena, Colombia, el 28 de febrero de 2022.

AFP / Archivo

AFP / Archivo
Imagen publicada por el Comando Central de las Fuerzas Navales de EEUU/5.ª muestra al destructor de misiles de la Marina de EEUU, el USS Jason Dunham (DDG 109) (I) y la fragata de la Marina Egipcia ENS Alexandria (F911) realizando ejercicios de maniobras en el mar Rojo durante el Ejercicio Marítimo Internacional/Cutlass Express, febrero de 2022. Archivo.

Imagen publicada por el Comando Central de las Fuerzas Navales de EEUU/5.ª muestra al destructor de misiles de la Marina de EEUU, el USS Jason Dunham (DDG 109) (I) y la fragata de la Marina Egipcia ENS Alexandria (F911) realizando ejercicios de maniobras en el mar Rojo durante el Ejercicio Marítimo Internacional/Cutlass Express, febrero de 2022. Archivo.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump enviará dos buques más al Caribe para combatir el tráfico de drogas, informó una fuente estadounidense el martes, una semana después de enviar barcos de guerra cerca de las costas de Venezuela.

Un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región la próxima semana, según declaró bajo condición de anonimato una fuente cercana al asunto.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?
Según Diosdado Cabello, número dos del chavismo, que la Fuerza Armada Nacional (FAN) un astillero para la construcción de submarinos para el narcotráfico en el estado Delta Amacuro
DICTADURA

Tras despliegue militar de EEUU, Maduro busca evadir acusaciones de narcotráfico y moviliza miles de militares

El despliegue se produce después de que Trump enviara la semana pasada tres buques de guerra cerca de las costas venezolanas como parte de los esfuerzos para frenar el narcotráfico por parte de lo que su administración denomina "grupos narcoterroristas".

Maduro pide ayuda

El envío de más buques ocurre en momentos en que el régimen de Venezuela solicitó este martes al secretario general de la ONU, António Guterres, apoyo "para restablecer la sensatez" después de que Estados Unidos haya ofrecido 50 millones de dólares de recompensa por el gobernante Nicolás Maduro y el despliegue de buques en sus costas.

El gobierno de Trump aumentó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de vínculos con el narcotráfico.

"Solicitamos el apoyo al secretario general de la ONU para restablecer la sensatez. En este sentido, compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares de EEUU en el Caribe, atentando contra la paz", escribió el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, a través de su canal de Telegram.

Maduro respondió afirmando que movilizaría a 4,5 millones de efectivos de la milicia, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada conformado por civiles, para contrarrestar lo que considera las "amenazas" de Washington.

La administración Trump mantiene una ofensiva judicial y militar contra el régimen venezolano. El gobierno de EEUU acusa a Maduro de liderar el llamado “Cártel de los Soles” y de mantener vínculos directos con el narcotráfico internacional.

"Cartel del narcoterror"

El gobierno del presidente Donald Trump asegura que el despliegue militar en el Caribe busca combatir el narcotráfico e impedir la llegada de drogas a su territorio.

Trump "está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser consultada sobre la posible movilización de soldados.

"El gobierno de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcoterror", afirmó Leavitt.

Venezuela informó el martes un patrullaje con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales, en un momento en que Estados Unidos también anunció el despliegue militar en el Caribe sur para una operación contra el narcotráfico.

El régimen chavista asegura que se trata de un contexto de "falsas narrativas, pretexto para justificar agresiones contra" el país latinoamericano.

Maduro tendría planes de huir del país, ante el aumento de la presencia naval de EEUU en aguas internacionales de las costas del país contra las operaciones de narcotráfico del Cartel de los Soles, pues aviones del régimen han sido visualizados en países aliados como Nicaragua y Colombia, según reportes especializados.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y de Europa Press

Venezuela anuncia patrullaje militar mientras EEUU refuerza su presencia en el Caribe

Mulino critica falta de seguridad en puertos de Panamá por aumento de tráfico de droga a Europa

Curazao pide evitar viajes a Venezuela en contexto de tensión en el área

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
MOVIMIENTOS

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

Recurso del anuncio del evento de Apple. video
NOVEDADES

Apple pone fecha a la presentación de la serie iPhone 17: ¿Cómo es el nuevo modelo?

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un submarino nuclear estadounidense durante ejercicios militares a 70 millas náuticas (130 kilómetros) de Cartagena, Colombia, el 28 de febrero de 2022.
Más buques

EEUU envía un submarino de ataque rápido y un crucero lanzamisiles al Caribe para frenar el narcotráfico

Jacqueline García-Roves, alcaldesa interina de Hialeah, propone bajar los impuestos. 
PROMESAS

García-Roves anuncia recorte histórico de impuestos en Hialeah en plena campaña electoral

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
Conflicto bélico

Trump organiza una "gran reunión" en la Casa Blanca para abordar los planes para Gaza

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU