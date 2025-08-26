martes 26  de  agosto 2025
EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podrá solicitar "cartas testimoniales de vecinos, empleadores, compañeros de trabajo y socios comerciales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Gobierno de Estados Unidos permitirá los denominados "controles vecinales" hacia las personas que soliciten la ciudadanía para asegurar su "pleno apego" a la Constitución estadounidense así como su "buena disposición para el orden" del país.

Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional difundido por la cadena de televisión estadounidense CBS revela que el organismo "terminará de inmediato la exención general de las investigaciones de vecindario para garantizar plenamente que los extranjeros que solicitan la naturalización cumplan con los requisitos legales, incluyendo, pero no limitado a, el pleno apego a los principios de la Constitución (...) y la buena disposición para el buen orden y la prosperidad de Estados Unidos".

De este modo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) podrá solicitar "cartas testimoniales de vecinos, empleadores, compañeros de trabajo y socios comerciales que conozcan al extranjero y puedan proporcionar información fundamentada sobre" este.

Las investigaciones descritas en el documento incluyen "al menos" los cinco años previos a la presentación de la solicitud de ciudadanía.

Esta es la última de una serie de medidas de la Administración de Donald Trump para intensificar la investigación de antecedentes a inmigrantes y así reducir los problemas de violencia y criminalidad que se han visto en inmigrantes.

A principios de agosto, el USCIS anunció un examen para todas aquellas personas que soliciten permiso de residencia o de trabajo, lo que incluye la revisión de sus perfiles en redes sociales.

FUENTE: EUROPA PRESS

