martes 26  de  agosto 2025
Conflicto bélico

Trump organiza una "gran reunión" en la Casa Blanca para abordar los planes para Gaza

La reunión se efectuará el 27 de agosto. "Es un plan muy completo que estamos elaborando para el día después", dijo el enviado especial Steve Witkoff

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El enviado especial de Estados Unidos para el Medio Oriente, Steve Witkoff, en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El enviado especial de Estados Unidos para el Medio Oriente, Steve Witkoff, en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump organizará una "gran reunión" el miércoles sobre planes para Gaza después de la guerra, anunció su enviado especial Steve Witkoff.

"Tenemos una gran reunión en la Casa Blanca mañana, presidida por el presidente, y es (sobre) un plan muy completo que estamos elaborando para el día después", dijo Witkoff en una entrevista este martes con Fox News, sin ofrecer más detalles.

Lee además
Esta fotografía, publicada por la oficina de prensa del gobierno israelí (GPO), muestra al rehén recién liberado Yarden Bibas (centro), junto con su hermana y su padre a bordo de un helicóptero militar camino al hospital Sheba en Ramat Gan el 1 de febrero de 2025. 
MUNDO

Israel anuncia la muerte de miembro de Hamás vinculado al secuestro de Yarden Bibas
El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir
GUERRA

Netanyahu califica de "mentira descarada" informe de ONU sobre hambruna en Gaza

Se le había preguntado si hay "un plan para el día después en Gaza", en referencia al fin de la guerra de Israel en el territorio palestino que comenzó en octubre de 2023.

Trump sorprendió al mundo a principios de este año cuando sugirió que Estados Unidos debería tomar el control de la Franja de Gaza, reubicar a sus dos millones de habitantes debido a la destrucción de la infraestructura y construir edificios junto al mar.

¿Qué contempla el plan?

El mandatario republicano indicó que Estados Unidos retiraría los escombros y las bombas sin detonar y convertiría Gaza en la "Riviera de Oriente Medio".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió la propuesta, que fue muy criticada por muchos países europeos y árabes.

Witkoff no detalló el plan que promocionó el martes. "Creo que mucha gente verá lo sólido y bien intencionado que es. Y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump", agregó.

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

Witkoff afirmó además que en Washington "creemos que vamos a resolver esto de una forma u otra, sin duda antes de que acabe este año", alegando que ambas partes han mostrado su "disposición a continuar las conversaciones", si bien las autoridades israelíes han expresado su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Qatar y Egipto y a la que ha accedido el grupo terrorista Hamás.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump cree que la guerra de Gaza podría terminar "en dos o tres semanas"

Trump solicita ingreso de Roger Clemens al Salón de la Fama de MLB

Trump busca restablecer la pena de muerte en Washington para los casos de asesinatos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
MOVIMIENTOS

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

Recurso del anuncio del evento de Apple. video
NOVEDADES

Apple pone fecha a la presentación de la serie iPhone 17: ¿Cómo es el nuevo modelo?

Te puede interesar

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un submarino nuclear estadounidense durante ejercicios militares a 70 millas náuticas (130 kilómetros) de Cartagena, Colombia, el 28 de febrero de 2022.
Más buques

EEUU envía un submarino de ataque rápido y un crucero lanzamisiles al Caribe para frenar el narcotráfico

Jacqueline García-Roves, alcaldesa interina de Hialeah, propone bajar los impuestos. 
PROMESAS

García-Roves anuncia recorte histórico de impuestos en Hialeah en plena campaña electoral

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
Conflicto bélico

Trump organiza una "gran reunión" en la Casa Blanca para abordar los planes para Gaza

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU