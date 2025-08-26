Trump organiza una "gran reunión" en la Casa Blanca para abordar los planes para Gaza

El enviado especial de Estados Unidos para el Medio Oriente, Steve Witkoff, en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump organizará una "gran reunión" el miércoles sobre planes para Gaza después de la guerra, anunció su enviado especial Steve Witkoff.

"Tenemos una gran reunión en la Casa Blanca mañana, presidida por el presidente, y es (sobre) un plan muy completo que estamos elaborando para el día después", dijo Witkoff en una entrevista este martes con Fox News, sin ofrecer más detalles.

Se le había preguntado si hay "un plan para el día después en Gaza", en referencia al fin de la guerra de Israel en el territorio palestino que comenzó en octubre de 2023.

Trump sorprendió al mundo a principios de este año cuando sugirió que Estados Unidos debería tomar el control de la Franja de Gaza, reubicar a sus dos millones de habitantes debido a la destrucción de la infraestructura y construir edificios junto al mar.

¿Qué contempla el plan?

El mandatario republicano indicó que Estados Unidos retiraría los escombros y las bombas sin detonar y convertiría Gaza en la "Riviera de Oriente Medio".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió la propuesta, que fue muy criticada por muchos países europeos y árabes.

Witkoff no detalló el plan que promocionó el martes. "Creo que mucha gente verá lo sólido y bien intencionado que es. Y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump", agregó.

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

Witkoff afirmó además que en Washington "creemos que vamos a resolver esto de una forma u otra, sin duda antes de que acabe este año", alegando que ambas partes han mostrado su "disposición a continuar las conversaciones", si bien las autoridades israelíes han expresado su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Qatar y Egipto y a la que ha accedido el grupo terrorista Hamás.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press