viernes 16  de  octubre 2026
TECNOLOGÍA

Tesla presenta su nuevo auto volador

Musk reveló su nuevo modelo de vehículo deportivo, el Roadster, durante un evento de lanzamiento en Texas el jueves.

Musk reveló su nuevo modelo de vehículo deportivo, el Roadster, durante un evento de lanzamiento en Texas el jueves.

Musk reveló su nuevo modelo de vehículo deportivo, el Roadster, durante un evento de lanzamiento en Texas el jueves.

TESLA
Por Julián Varela

Elon Musk, director general de Tesla, presentó lo que describió como un auto "volador", equipado con propulsores, durante la transmisión en vivo de un evento de SpaceX, su empresa aeroespacial.

Hasta ahora, los desafíos técnicos y regulatorios han impedido el despegue del sector de automóviles "voladores".

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Musk reveló su nuevo modelo de vehículo deportivo, el Roadster, durante un evento de lanzamiento en Texas el jueves.

Durante la demostración, que fue transmitida desde la cuenta de X de Tesla, el Roadster autoconducido partió disparado desde una rampa empinada y aterrizó sobre sus ruedas.

"Los vehículos voladores son reales", dijo Musk durante el evento. Aunque el "éxito no está garantizado" en este modelo, "probablemente funcione", añadió.

El dueño de Tesla dijo que el automóvil está equipado con "depósitos de aire de muy alta presión" para impulsarse en el aire.

El multimillonario describió este desarrollo técnico como "lo que pasa cuando se colabora con la mejor compañía de vehículos del mundo y la mejor compañía aeroespacial del mundo", refiriéndose a sus empresas Tesla y SpaceX.

Musk apuntó a 2028 como el año en que comenzará la producción del auto "volador", aunque el lanzamiento de otros productos de sus empresas Tesla y SpaceX se han retrasado varios años.

El Roadster "no es necesariamente un vehículo óptimo en cuanto a seguridad", pero "será un auto real que estará en las carreteras", declaró.

"No estoy seguro de que se permita en todas las jurisdicciones, pero será un automóvil que se podrá tener", sostuvo.

La presentación del Roadster se pospuso varias veces y se esperaba desde hacía al menos nueve años.

En el sitio web de Tesla, se puede reservar un modelo Roadster "Performance" o un modelo "Thrust", con propulsores mejorados. El precio final de venta no ha sido revelado.

El pionero estadounidense de la aviación Glenn Curtiss comenzó el desarrollo del primer prototipo de automóvil volador en 1917.

Sin embargo, los diseños exitosos empezaron a ser considerados seriamente en los últimos años gracias al desarrollo de motores eléctricos y baterías de alto rendimiento.

FUENTE: Con información de AFP

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