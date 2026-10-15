jueves 15  de  octubre 2026
COMUNICADO DE PRENSA

11 millones de trabajadores podrían cambiar de ocupación en medio de la IA y nuevas regulaciones

La nueva formación une preparación de impuestos, emprendimiento y conciencia sobre las emociones que influyen en cada decisión con dinero

Ani Miller lanza academia para reinventar los ingresos

Ani Miller lanza academia para reinventar los ingresos

FOTO CORTESÍA ANI MILLER

MIAMI.- ¿Qué hace una persona cuando el negocio que conoce cambia de reglas y la inteligencia artificial transforma su trabajo? Para Ani Miller, la respuesta empieza por aprender una habilidad nueva sin ignorar el miedo que provoca comenzar otra vez. La empresaria anuncia Ani Miller Academy, una iniciativa de formación y acompañamiento para quienes buscan crear un negocio de servicios de preparación de impuestos federales.

La inquietud tiene un contexto concreto. Un informe publicado el 29 de septiembre por McKinsey Global Institute proyecta que alrededor de 11 millones de trabajadores en Estados Unidos podrían necesitar cambiar de ocupación durante la próxima década, según el ritmo de adopción de la automatización. Es una proyección, no un recuento de empleos perdidos. En otro frente, CMS anunció en septiembre nuevas medidas de supervisión para agentes y corredores del mercado federal de seguros, incluido un límite temporal a ciertas nuevas inscripciones para el año de cobertura 2027. Los cambios no afectan por igual a todas las ocupaciones, pero muestran la importancia de ampliar capacidades y opciones de ingreso.

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Ani Miller Academy enfocará su formación en el aprendizaje práctico de la preparación de declaraciones federales, la atención a clientes y la construcción responsable de un servicio propio, con apoyo de la experiencia de Ani Miller en el sector. La intención es que cada participante pueda evaluar una nueva actividad económica y prepararse para desarrollarla; los ingresos dependerán de su formación, de los requisitos aplicables y de su capacidad para conseguir y atender clientes.

La propuesta añade una dimensión menos habitual en la educación de negocios: revisar la relación emocional con el dinero. Las ideas aprendidas en la niñez —sobre lo que “merecemos”, el miedo a cobrar o la culpa de prosperar— pueden acompañar a una persona cuando decide emprender. La academia quiere que los alumnos identifiquen esas creencias, tomen decisiones con conciencia y construyan riqueza con una visión de largo plazo.

“Mi dinero. Mis sentimientos. Mi yo del futuro”, la experiencia que Ani presentará el 20 de octubre en Coral Gables, será el marco del lanzamiento. Bajo el lema “Lo que sientes también cuenta”, el encuentro conectará la reinvención profesional con las decisiones económicas y personales del mañana.

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