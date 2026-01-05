Tercera entrega de "Avatar" supera los mil millones de dólares en taquilla mundial

LOS ÁNGELES.- Avatar: Fuego y Ceniza ha superado la marca de los mil millones de dólares en la taquilla mundial, manteniendo el primer puesto en los cines de Norteamérica con otros 40 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones de la industria publicadas el domingo.

La tercera entrega de la exitosa saga del director James Cameron ha recaudado hasta ahora 306 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y otros 777 millones en el extranjero, lo que eleva el total a 1.080 millones de dólares, según informó Exhibitor Relations.

Fuego y Ceniza está protagonizada por Zoe Saldana como la guerrera Na'vi Neytiri y Sam Worthington como el exmarine Jake Sully, quienes deben luchar contra un nuevo enemigo que amenaza la vida de su familia en el planeta Pandora.

Es la cuarta película de Cameron en superar los mil millones de dólares, después de las dos primeras películas de Avatar y Titanic.

En segundo lugar en Norteamérica se situó Zootopia 2, la película de animación de Disney, candidata al Óscar, con 19 millones de dólares. Su recaudación global asciende ya a casi 1.600 millones de dólares.

En tercer lugar, con 14,9 millones de dólares, se ubicó La Criada, de Lionsgate, una adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Freida McFadden sobre una joven (Sydney Sweeney) que es contratada por una pareja adinerada (Amanda Seyfried y Brandon Sklenar) con oscuros secretos.

Marty Supreme, el drama deportivo de época de A24 protagonizado por Timothée Chalamet, terminó en cuarto lugar con 12,6 millones de dólares.

Anaconda, la nueva comedia de acción con toques de metacine protagonizada por Paul Rudd y Jack Black como dos amigos que intentan relanzar la película de terror original de 1997, finalizó en quinto lugar con 10 millones de dólares.

