"Avatar: fuego y cenizas" busca consolidar éxito de la saga de James Cameron

La tercera película de la saga Avatar propone un nuevo espectáculo visual, 16 años después del primer capítulo de la serie

Captura de Pantalla del trailer de&nbsp;Avatar: Fuego y Cenizas

Captura de Pantalla del trailer de Avatar: Fuego y Cenizas

Captura de Pantalla / Avatar / YouTube

PARÍS.- La tercera entrega de Avatar, que se estrena este mes, quiere consolidar el éxito de la saga de temática ecológica de James Cameron, una de las más taquilleras de la historia del cine. Avatar: fuego y cenizas, de 3H14, propone un nuevo espectáculo visual, 16 años después del primer capítulo de la serie.

Estos son cinco elementos destacados del nuevo filme:

Reflexión sobre la familia

Esta tercera película nos sumerge de nuevo en el universo de Pandora, el hábitat donde viven los Na'vi, unos humanoides de piel azul de tres metros de altura, cuyas riquezas son codiciadas por los humanos.

El héroe Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, un exmarine que rompió con su condición de humano para vivir entre los Na'vi en la piel de su avatar, debe superar la muerte de su hijo mayor, asesinado en la batalla contra la RDA (Administración de Desarrollo de Recursos) al final de la entrega anterior.

Su esposa Neytiri, papel que encarna Zoe Saldaña, sus tres hijos y Spider, un joven humano que han acogido bajo su protección, se enfrentarán a una serie de retos.

"Estamos ante una familia de refugiados, esencialmente migrantes desplazados. La gente puede identificarse con eso", explicó Cameron en una rueda de prensa en París.

Una nueva antagonista

En sus viajes, los protagonistas se cruzan con los Mangkwan, el pueblo de las cenizas, una comunidad Na'vi cuyo territorio fue destruido por un volcán y que ahora vive del saqueo.

Los Mangkwan están liderados por Varang, interpretada por Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin. Ella representa un lado más oscuro del pueblo Na'vi, que hasta ahora se veía siempre viviendo en absoluta armonía con la naturaleza, en contraste con los humanos obsesionados con el saqueo de recursos.

Inteligencia artificial

El rodaje de las segunda y tercera Avatar tuvo lugar entre 2017 y 2018, durante 18 meses, mucho antes de la explosión de la inteligencia artificial generativa.

"No soy negativo respecto a la IA generativa. Solo quería señalar que no la usamos en las películas de Avatar. No reemplazamos a los actores", dijo Cameron a la prensa estadounidense.

El director defiende su técnica de performance capture, inventada por él mismo, que permite capturar con precisión la interpretación de los actores que encarnan a los Na'vi en pantalla.

Como en los filmes anteriores, las principales críticas se centran en el guión, considerado simplista, maniqueo e incluso repetitivo.

"Solo tuve unas cinco buenas ideas en mi vida. Me limito simplemente a rehacerlas una y otra vez", dijo Cameron bromeando.

Avatar: fuego y cenizas se estrena en cines de Estados Unidos el viernes 19 de diciembre.

FUENTE: AFP

