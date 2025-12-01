"Todo pasa por el cerebro": la filosofía que guía el 2026 de Sara Malagold

La doctora Sara Malagold se prepara para empezar el 2026 a todo ritmo, ya que ultima los detalles del lanzamiento de la reedición de su libro, “Más loco que una cabra”, y la realización de un programa de televisión.

Nació en Uruguay y ha ejercido su profesión en Argentina, Israel y Estados Unidos. Actualmente reside en Nueva York, donde dirige las clínicas Complete Neuropsychology y Psychology 21, con atención bilingüe.

La doctora Sara tiene una vasta experiencia en el área de la salud mental; está especializada en trastornos neuropsiquiátricos, tanto en la niñez como en la edad adulta y la tercera edad.

La neuropsicóloga trata, entre otros, casos de trastornos de aprendizaje, déficit de atención, espectro autista, demencia y declive cognitivo (en forma individualizada y utilizando técnicas de evaluación de última generación).

Es integrante del Departamento de Educación de Nueva York, donde evalúa a niños con distintos tipos de trastornos; también se desempeña como psicóloga clínica y forense en juicios civiles y criminales de diversa índole.

Además, la doctora Sara da clases de postgrado y ofrece conferencias.

Recientemente ofreció una conferencia sobre “El aspecto neuropsicológico del Traumatismo Cerebral”, para un auditorio de 300 abogados en Manhattan.

La doctora Malagold ha trabajado en entidades de renombre como la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, y el Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

“Siento pasión por mi profesión y me gusta usarla para ayudar”, manifiesta.

Estas son algunas de sus enseñanzas. “Está en nuestras manos la posibilidad de dejar de sufrir para tener una vida plena y feliz, no exenta de dificultades, pero con mejores bases para afrontarlas”.

Para la doctora Sara también hay que tener claro que "los problemas mentales son un foco creciente a nivel mundial y reconocer nuestra vulnerabilidad a padecerlos es síntoma de salubridad".

También nos cuenta que “todo pasa por el cerebro; no por el corazón; las emociones, los impulsos o las pasiones están dirigidas y ejecutadas por nuestro cerebro, mediante los pensamientos”.

“La autoestima, la fortaleza, la alegría o la tristeza, el éxito o el fracaso, y todos nuestros valores, están digitados por lo que nosotros decidimos creer”, concluye.

