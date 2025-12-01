viernes 5  de  diciembre 2025
INSPIRACIÓN

"Todo pasa por el cerebro": la filosofía que guía el 2026 de Sara Malagold

La doctora Malagold ha trabajado en entidades de renombre como la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, y el Hospital de Clínicas de Buenos Aires

La doctora Sara Malagold.

La doctora Sara Malagold.

Cortesía de la autora /Foto: Ramón Dávila
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La doctora Sara Malagold se prepara para empezar el 2026 a todo ritmo, ya que ultima los detalles del lanzamiento de la reedición de su libro, “Más loco que una cabra”, y la realización de un programa de televisión.

Nació en Uruguay y ha ejercido su profesión en Argentina, Israel y Estados Unidos. Actualmente reside en Nueva York, donde dirige las clínicas Complete Neuropsychology y Psychology 21, con atención bilingüe.

Lee además
Acertijo matemático.
¿Puede descifrar el código secreto?

Mente en acción: Reto matemático sólo apto para 'genios'
La psicóloga Vero Marcos. 
PSICOLOGÍA

Vero Marcos: la mente consciente que inspira en la era digital

La doctora Sara tiene una vasta experiencia en el área de la salud mental; está especializada en trastornos neuropsiquiátricos, tanto en la niñez como en la edad adulta y la tercera edad.

La neuropsicóloga trata, entre otros, casos de trastornos de aprendizaje, déficit de atención, espectro autista, demencia y declive cognitivo (en forma individualizada y utilizando técnicas de evaluación de última generación).

Es integrante del Departamento de Educación de Nueva York, donde evalúa a niños con distintos tipos de trastornos; también se desempeña como psicóloga clínica y forense en juicios civiles y criminales de diversa índole.

Además, la doctora Sara da clases de postgrado y ofrece conferencias.

Recientemente ofreció una conferencia sobre “El aspecto neuropsicológico del Traumatismo Cerebral”, para un auditorio de 300 abogados en Manhattan.

La doctora Malagold ha trabajado en entidades de renombre como la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, y el Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

Embed

“Siento pasión por mi profesión y me gusta usarla para ayudar”, manifiesta.

Estas son algunas de sus enseñanzas. “Está en nuestras manos la posibilidad de dejar de sufrir para tener una vida plena y feliz, no exenta de dificultades, pero con mejores bases para afrontarlas”.

Para la doctora Sara también hay que tener claro que “los problemas mentales son un foco creciente a nivel mundial y reconocer nuestra vulnerabilidad a padecerlos es síntoma de salubridad”. Para la doctora Sara también hay que tener claro que “los problemas mentales son un foco creciente a nivel mundial y reconocer nuestra vulnerabilidad a padecerlos es síntoma de salubridad”.

También nos cuenta que “todo pasa por el cerebro; no por el corazón; las emociones, los impulsos o las pasiones están dirigidas y ejecutadas por nuestro cerebro, mediante los pensamientos”.

“La autoestima, la fortaleza, la alegría o la tristeza, el éxito o el fracaso, y todos nuestros valores, están digitados por lo que nosotros decidimos creer”, concluye.

Conozca más en Instagram, TikTok, y las páginas completeneuropsychologypc.com y psychology21.com

Temas
Te puede interesar

Fabián Tejada expone el poder que transforma tu mente en una máquina de dinero

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Un ejemplar del lagarto invasor Varano del Nilo.
SALUD

Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

Residences at Palm Court, un proyecto de 316 unidades, ubicado en 950 NW 95th Street, en Miami. 
FLORIDA

Inician construcción de complejo residencial con 316 viviendas asequibles en Miami-Dade

En esta foto de archivo tomada el 29 de junio de 2019, el cantautor británico Elton John realiza su gira Farewell Yellow Brick Road durante el Festival de Jazz de Montreux en Montreux.
CELEBRIDADES

Elton John confirma perdida de visión tras sufrir una infección ocular

Te puede interesar

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

Por Daniel Castropé
Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer