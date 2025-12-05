IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica

MIAMI. - El Instituto Interamericano para la Democracia (IID) celebró en Miami la entrega de los Premios por la Democracia 2025, en un evento que marca 15 años de esta iniciativa destinada a resaltar el compromiso con la libertad y los derechos humanos en las Américas.

La ceremonia tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en momentos en que “las Américas están bajo el acoso y el ataque permanente del crimen organizado disfrazado de izquierda, de socialismo del siglo XXI y de populismo”, según el director del IID, Carlos Sánchez Berzaín.

Tomás Regalado, presidente de la institución, inauguró el acto multitudinario con la afirmación de que estos premios sirven para poner de relieve que "los buenos siempre son reconocidos y que hay más buenos que personas malas".

Voces de galardonados

Los homenajeados con las Órdenes de la República enfocaron sus discursos en la necesidad de fortalecer los cimientos institucionales ante la crisis política regional y las fallas históricas de la diplomacia.

Norberto Espángaro, receptor de la Orden Caballero de la República 2025, dedicó el reconocimiento a la importancia de las instituciones porque, a su juicio, son “el fundamento silencioso pero indispensable para toda república”.

Espángaro alertó que "vivimos tiempos donde tanto en nuestra región como en el mundo la política corre el riesgo de convertirse en un escenario de idolatrías momentáneas votando por figuras, por ídolos, y no por estadistas o programas de gobierno, y cuando esto ocurre la democracia pierde representatividad".

El exembajador venezolano Diego Arria, también honrado con la Orden Caballero de la República 2025 y conocido internacionalmente por ser pionero de la “Fórmula Arria” en el Consejo de Seguridad de la ONU, criticó duramente el manejo diplomático histórico de la región hacia la tiranía cubana.

Arria lamentó que "el tratamiento diplomático dado por nosotros a la dictadura cubana en general no tiene perdón", tras lo que señaló que la ayuda brindada por los demás países a lo largo de los años permitió al régimen cubano “soportar tanto tiempo”.

Entretanto, Natalia Crujeiras, Orden Dama de la República 2025, enfatizó el carácter multicultural de Miami, una ciudad de la que se enorgullece ser la "primera mujer inmigrante de dirigir la institución cultural más antigua" de la ciudad, el Museo de Historia de Miami.

Crujeiras destacó que "Miami es una ciudad donde más del 53% de nuestra población nació en otro país, donde el 70% somos hispanos y eso nos enorgullece y nos hace un ejemplo para el resto de la nación".

Por su parte, la senadora estatal Ana María Rodríguez, también Orden Dama de la República 2025, compartió que su motivación es ayudar a personas que "no tienen voz para ir a la al Capitolio [en Tallahassee], niños, personas de la tercera edad, personas con necesidades especiales".

Rodríguez es uno de los 40 miembros del Senado estatal de Florida, el tercer estado más poblado de la Unión Americana.

La senadora estatal Ana María Rodríguez.

Premio Dr. Horacio Aguirre

El Premio Dr. Horacio Aguirre, que se otorga en tres categorías (Investigación, Opinión y Libertad de Expresión) y lleva el nombre del fundador de Diario Las Américas, exaltó la valentía frente a la persecución política.

Alfredo Leuco, reconocido con el Premio al Periodismo de Opinión, fue presentado como "una de las voces más firmes y valientes del periodismo argentino" y uno de los más atacados por el kirchnerismo.

Leuco declaró que "hay algunas personas que creen que el principal insumo del periodismo son las noticias, pero se equivocan; la noticia es importante, pero el principal insumo del periodismo es la libertad".

La periodista venezolana Idania Chirinos, presentadora del canal de televisión NTN24 y quien tuvo que exiliarse en Colombia para escapar de la persecución del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, recibió el Premio a la Libertad de Expresión.

Chirinos reflexionó sobre la fragilidad democrática. "Creo que solo se aprende [la democracia] cuando se pierde y ya es demasiado tarde. Entonces, hay que enseñarla para defenderla antes de perderla", afirmó la comunicadora.

El Premio al Periodismo de Investigación fue otorgado a Amanda y Tamia Villavicencio, por su esfuerzo en "llevar a la justicia a los autores intelectuales del asesinato de su padre", Fernando Villavicencio, quien fue galardonado póstumamente el año anterior con el Premio George Washington.

Las hermanas Villavicencio no pudieron viajar por encontrarse bajo un sistema de protección de testigos.

En cuanto al Premio George Washington Legado a la Democracia y la Libertad, instituido hace tres años, éste fue otorgado al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien se excusó de asistir al acto por la situación jurídica que atraviesa un familiar.

Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, lamentó la situación de Uribe y ratificó la existencia del ‘lawfare’ o el uso de la justicia para destruir, y destacó que el expresidente colombiano fue la primera persona hace décadas en hablar del ‘castrochavismo’.

El expreso político cubano José Daniel Ferrer.

Legado de Carlos Alberto Montaner

El evento culminó con la entrega del Premio Carlos Alberto Montaner a los Defensores de la Libertad en Las Américas, una distinción que lleva el nombre de un "ilustre intelectual cubano e incansable defensor de la libertad y la democracia".

Este premio, que antes se llamaba Francisco Miranda, fue otorgado al expreso político cubano José Daniel Ferrer, recientemente desterrado de la isla después de sufrir torturas en cárceles del castrismo.

Iliana Lavastida, directora de Diario Las Américas, recordó que Ferrer fue uno de los prisioneros más jóvenes de la Primavera Negra de 2003 y “ha pasado mucho más tiempo preso que en libertad" en las últimas décadas.

Ferrer dedicó el premio a Montaner, laureado escritor y periodista cubano fallecido en España en 2023, quien demostró que "la palabra es un arma poderosa cuando se usa para desenmascarar y desmontar tiranías".

También dedicó el galardón a los prisioneros políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en particular a "Félix Navarro Rodríguez, a su hija Saili Navarro y a todos los valientes prisioneros políticos cubanos".

Sobre el futuro de la isla, Ferrer fue categórico: "La democracia en Cuba no será el resultado de una concesión; el régimen no caerá como fruta madura, será fruto de la acción, del esfuerzo organizado, del sacrificio consciente, del compromiso real con la verdad".

Concluyó advirtiendo que, mientras el régimen castrocomunista siga existiendo, "la amenaza para otras naciones hermanas de que lleguen al poder individuos como Hugo Chávez, Manuel Zelaya o Xiomara Castro, Gustavo Petro, [Luiz Inácio] Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum siempre va a estar latente".