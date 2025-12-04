Elton John confirma perdida de visión tras sufrir una infección ocular

En esta foto de archivo tomada el 29 de junio de 2019, el cantautor británico Elton John realiza su gira "Farewell Yellow Brick Road" durante el Festival de Jazz de Montreux en Montreux.

MIAMI.- En un artículo de portada publicado en Variety, el cantautor inglés Elton John habló sobre su vida y su música tras perder la vista del ojo derecho en 2024, cuando contrajo una infección ocular que afectó su visión durante unas vacaciones en Francia .

"Ha sido devastador. Como perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver, ver ni leer nada", se lamentó el músico.

A pesar de su visión reducida, el cantante de Your Song aún mantiene una actitud positiva.

"He tenido una vida increíble y hay esperanza. Solo tengo que tener paciencia, esperando que algún día la ciencia me ayude con esto. Cuando lo haga, estaré bien (...) No hay que perder la esperanza, hay que ser estoico, hay que ser fuerte y hay que intentar siempre derribar la puerta para intentar mejorar las cosas", añadió.

John expresó su gratitud por poder tocar, cantar y por su red de apoyo, compuesta por su esposo David Furnish y sus hijos Zachary y Elijah, así como por sus colegas en el mundo del rock.

"Paul McCartney me llama por FaceTime para ver cómo estoy. Es realmente hermoso. cariño que he recibido de él, de Pete Townshend, de Mick Jagger y de gente así ha sido increíble. O recibes un correo electrónico de Keith Richards diciendo: 'Hola, cariño, ¿cómo estás? Sabes que te queremos', y eso es todo, pero me alegra el día", contó.

Retos en la paternidad

En abril, John habló con el periódico británico The Times sobre la pérdida de la vista y el estrés que le generaba como padre.

“No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugando al rugby ni al fútbol, y ha sido una época muy estresante, porque estoy acostumbrado a absorberlo todo. Es angustiante”, dijo entonces.

Sin embargo, añadió que a pesar de ser un momento difícil, tiene suerte de estar vivo y está agradecido por la vida que ha construido.

El cantante de Tiny Dancer compartió por primera vez la noticia de su visión en un comunicado en Instagram. En ese momento, dijo que se estaba recuperando, pero que era un proceso extremadamente lento.