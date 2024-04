Las mejores camisetas para celebrar el Día Mundial del Jazz

El 30 de abril es el Día Internacional del Jazz y desde Tu Oportunidad te presentamos estas camisetas, disponibles en Amazon, alusivas a este género musical cuya manifestación se hizo universal.

Una camiseta Tees & Gifts para regalar

image.png

La marca Tees & Gifts ofrece esta camiseta con un saxofón estampado como el regalo deal para esa amistad amante del jazz o para ti si te gusta también.

Es la idea perfecta para obsequiar para celebrar ese día, pero también sirve para cualquier otra ocasión porque el jazz desde hace tiempo llegó para quedarse y no necesita ser recordado solo un momento. Para el cumpleaños de un miembro de la familia o de amistades que vibran con este mundo musical es una excelente elección. Es un tela ligera con un ajuste clásico, manga y dobladillo inferior de doble aguja que crean filas de líneas de costura paralelas.

Embed

Una Jazz Musikinstrumente para los fanáticos

image.png

Esta camiseta Musikinstrumente es un imprescindible para cubrir el fanatismo de cualquier amante del jazz. Aprovecha la fecha para comprar esta pieza. Tal vez descubras que te gusta el jazz o simplemente lleves con orgullo el ícono de este género para festejar su día mundial. Es perfecto para cualquier ocasión y muy cómoda para usar y lavar.

Embed

Una JazzWorldQuest con diseño contemporáneo

image.png

La marca JazzWorldQuest entrega esta alternativa contemporánea con las características de un diseño clásico y divertido. Con diversos colores y con un aspecto moderno. Y lo más interesante es que puedes escoger el color de tu preferencia. Las tallas vienen completas y está elaborada con un material resistente.

Así que estás regalando una camiseta o franela que perdura en el tiempo que puede quedar en el armario como un recordatorio de un día especial. Esta pieza se puede usar durante todo el año. Hay personas que las coleccionan y quizás en un futuro salga a relucir la temática más famosa de un año en particular. Así que no te quedes sin la tuya.

Embed

Una Jazz Band Designs para el Día de la Madre

image.png

Si tu madre o alguna otra persona que tenga ese rol es amante del Jazz recibirá esta camiseta o franela muy complacida.

También es perfecto para la mamá de algún estudiante que toca saxofón, trombón, trompeta, bajo o tambor o simplemente se haya entregado a los “brazos” del pentagrama musical.

Este diseño de la banda de jazz es perfecto. Así que estás a tiempo para lucirte. El segundo domingo de mayo es el Día de la Madre y este puede ser el complemento de un regalo especial para la tuya.

Embed

American Classics con una camiseta vintage

image.png

Esta Camiseta de manga corta para adultos con diseño de Jazz Schaefer Music Festival de los años 70 es una pieza muy codiciada. Ropa de estilo vintage de Miles Davis de una época muy clásica.

“Las camisetas gráficas son 100% auténticas y tienen licencia oficial. Son súper cómodas y están diseñadas e impresas en los Estados Unidos por American Classics, líder en ropa retro de alta calidad desde 1994”, está dentro de las características del producto muy apreciada por los clientes.

Embed

Una Cool Jazz Musician Shirt Gifts For Jazz Lovers

image.png

Cool All That Jazz Sax And Piano Jazz Music Lovers con diseño de saxofón y piano es una de las tantas prendas perfectas para lucir el Día del Jazz.

Te encantará el diseño de saxofón y piano. Para tus familiares o allegados un artículo así despertará mucho agradecimiento. Entra a la tienda y mira más. Hay colores muy clásicos, pero te puedes atrever a llevar una con mayor intensidad, después de todo el jazz es sinónimo de tolerancia e improvisación.

Embed

¿Por qué el 30 de abril es el Día del jazz?

Esta celebración data de noviembre de 2011 cuando durante la Conferencia General de la UNESCO, la comunidad internacional proclamó el 30 de abril como el "Día Internacional del Jazz".

Es un momento que reúne a comunidades y fans del jazz de todo el mundo para celebrar y aprender sobre este arte, sus raíces, su futuro y su impacto.

Se trata de un ejemplo de promoción de la paz, el diálogo entre culturas, la diversidad y el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, “contribuyendo a la erradicación de la discriminación en la sociedad", es el manifiesto del ente multilateral.

¿Qué mensaje tiene el jazz?

La celebración de esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público en general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos.

Es un tiempo para difundir la idea de que el jazz no es sólo un estilo de música, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas, ya que se le atribuyen varios factores por lo que la consigna es EL JAZZ ES :

La comprensión mutua y tolerancia.

Una forma de libertad de expresión.

El símbolo de la unidad y la paz.

La reducción de las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades.

El refuerzo el papel que juega la juventud en el cambio social.

La innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas.

¿Dónde se originó el jazz?

El Jazz es una expresión artística que nació como medio de protesta durante la época de esclavitud del pueblo africano en los Estados Unidos. Esa dosis de improvisación, frescura y encanto fueron las claves del éxito de esta fusión de cultura llamada Jazz.

Los autores ubican el origen del Jazz trasladándose al estado de Luisiana. Exactamente en la época de finales del siglo XIX y principios del XX. Es allí donde ocurre la fusión musical entre la cultura africana y la europea. Una combinación que nace al mezclar las melodías religiosas procedentes de las comunidades blancas junto a los bailes de los esclavos africanos.

El jazz sigue despertando curiosidad por las influencias adoptadas que le siguen dando vida para la expresión creativa por su improvisación permanente. Ve a un concierto de jazz y lleva puesta tu camiseta.

FUENTE: AMAZON / DIARIO LAS AMÉRICAS