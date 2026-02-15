domingo 15  de  febrero 2026
Fallece el músico Michel Portal, referencia del jazz contemporáneo

En 1965, sentó las bases de un nuevo estilo con el disco Free Jazz, con el que liberó a los músicos europeo de los cánones estadounidenses

El músico francés Michel Portal posa durante una sesión de fotos en París el 6 de mayo de 2021.

AFP/Joel Saget

PARÍS.- El clarinetista francés Michel Portal, una figura del jazz contemporáneo galardonado en múltiples ocasiones, falleció a los 90 años, anunció el domingo a una de sus representantes artísticas, Marion Piras.

Reconocido por su versatilidad tanto en géneros como instrumentos —también tocaba el saxofón—, está considerado uno de los pioneros del free jazz y también compuso para el cine.

En 1965, sentó las bases de un nuevo estilo con el disco Free Jazz, con el que liberó a los músicos europeo de los cánones estadounidenses.

Era "un monumento inmenso para el jazz moderno y para el jazz europeo, totalmente abierto a una enorme cantidad de músicas y experiencias", destacó su representante, quien precisa que el fallecimiento se produjo el jueves.

Nacido el 27 de noviembre de 1935 en Bayona, Michel Portal adquirió una sólida reputación como solista y también trabajó con grandes nombres de la música contemporánea, como Pierre Boulez, Luciano Berio o Karlheinz Stockhausen.

En 2021 publicó MP85, el último trabajo de una extensa discografía.

FUENTE: AFP

