Pierda peso mientras se divierte subiendo y bajando en una plataforma step

Hay varias presentaciones y colores que se pueden adquirir en Amazon, siendo esta primera muy recomendada para el inicio de esta actividad. Un banco versátil que se adapta a usuarios de todos los niveles de fitness para ayudar a construir resistencia, fuerza y mejorar el estado físico general; cuenta con colores amarillo neón y negro. Para los que se inician pueden adquirir este modelo a un costo de alrededor 20 dólares.

Eso sí hay que tener siempre presente la expresión step by step, que significa paso a paso, lo que lleva implícito la máxima de iniciarlo con calma y paciencia y comenzar con los pasos básicos para después, gradualmente, ir asumiendo movimientos más complejos, pero siempre teniendo como base la plataforma o el escalón con la medida ideal para hacer los pasos con mucha seguridad.

Lo más recomendable es adquirir este dispositivo en una tienda, y no "armarla" por su cuenta, en donde hay muchas opciones económicas como esta de Amazon. Compre una plataforma para que se inicie en este mundo de ejercicios con el step, una modalidad que gana muchos seguidores por lo versátil y divertido de las coreografías. Puede iniciar esta actividad subiendo y bajando este escalón con música, lo que equivale al paso básico de la disciplina y cuando tenga chance inscríbase en el gimnasio y de esa manera pueda incorporar patrones de movimientos más sofisticados. Si usted ha hecho algún ejercicio, esta plataforma puede ser útil porque se convierte en aliado perfecto para las condiciones básicas del ejercicio.

La creadora del step encontró muchas formas de subir y bajar el escalón, agregándole además música para evitar la monotonía y fue incorporando los patrones de la aeróbica convencional a la plataforma. Fue en 1990 que la marca Reebok logra patentar esta modalidad comprando los derechos a Gin Miller mejorando la práctica y haciendo estudios científicos con profesionales, donde se comprueba que, el uso de esta plataforma haciendo secuencias de ejercicios que tienen como base principal la subida y bajada de una plataforma rectangular elevada, permite realizar un trabajo aeróbico de mayor intensidad con bajo impacto.

No existe una regla exacta para determinar la altura ideal de la plataforma para cada persona, una medida de seguridad favorable será la utilización de plataformas bajas (entre 10 y 15 cm como máximo). Las subidas al step tienen que ser suaves y de frente y se debe colocar toda la planta del pie en él. La plataforma tiene que estar suficientemente cerca, y de forma que se pueda mantener la mirada en ella. Al bajar de la plataforma, nunca se debe hacer saltando, si no colocando primero la punta del pie y luego el talón, son las recomendaciones. Esta última plataforma Step tiene una altura regulable de tres 3 Niveles y soporta una carga de 150kg . Es recomendada para aquellas personas que sientan que su iniciativa debe pasar a otro nivel de step.

Es una plataforma step regulable a 2 alturas distintas, 10 o 15 cm.

Ideal para tonificar y fortalecer los músculos. Adecuado para ejercicios aeróbicos

Diseño compacto y resistente. Fabricado en PP (polipropileno de alta resistencia).

Superficie antideslizante. Dispone de patas antideslizantes.

Convierte cualquier rincón de tu casa en el mejor gimnasio

Así que no lo piense más y agregue esta plataforma de step a su cotidianidad. De acuerdo a las recomendaciones de los expertos puede empezar subiendo y bajando el escalón unos 10 minutos e ir agregando cada días más tiempo hasta que pueda llegar a los 45 minutos de manera continua. Pero step by step, poco a poco. Estas plataformas no son pesadas y se la puede llevar a un parque o a cualquier lado. Cuando celebre Acción de Gracia por ejemplo lo puede tener en su "carrito de regalos" para la familia y divetirse juntos en familia.