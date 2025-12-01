Una iniciativa comunitaria responde a necesidades emocionales desde la experiencia de Selenny Espinal

En muchas comunidades migrantes se repite una realidad poco visible. Las dificultades emocionales suelen afrontarse en silencio y de manera aislada. No siempre existen espacios accesibles donde hablar de lo que ocurre en el hogar. Tampoco hay claridad sobre cuándo buscar ayuda ni qué tipo de apoyo pedir. Este escenario ha impulsado la aparición de proyectos locales que ofrecen acompañamiento sencillo y directo, sin trámites complejos ni estructuras formales. La propuesta que lidera Selenny Espinal forma parte de esa tendencia.

El origen del proyecto no se encuentra en un plan estratégico. Tampoco surgió de un estudio técnico. Nació de un conjunto de experiencias personales que, con el tiempo, delinearon un problema recurrente. Espinal creció en un entorno donde los asuntos emocionales rara vez se discutían de manera abierta.

Más adelante, ya en la vida adulta, vivió episodios de violencia en su relación de pareja y situaciones que dejaron claro lo difícil que puede resultar pedir apoyo en momentos críticos.

Cuando se trasladó a Estados Unidos, su nueva rutina combinó estudios, trabajo y maternidad. Ese periodo le permitió observar cómo las responsabilidades acumuladas y la falta de redes de confianza incrementan la presión emocional en familias que atraviesan procesos migratorios. La formación académica que completó durante esos años reforzó su comprensión sobre la importancia de intervenir a tiempo y de ofrecer orientación antes de que las situaciones se vuelvan más complejas.

La idea de formalizar una iniciativa comunitaria empezó a tomar forma en su entorno laboral. Espinal dirige un centro infantil y, en el trabajo diario, identificó señales que se repiten con frecuencia en la infancia.

Cambios de comportamiento sin explicación aparente.

Dificultad para expresar emociones.

Padres y madres que no saben cómo interpretar lo que observan.

En esas conversaciones comenzó a surgir una necesidad clara. Las familias buscaban orientación práctica y cercana, sin procesos largos ni procedimientos difíciles de seguir.

A partir de estas observaciones creó un proyecto centrado en el acompañamiento emocional básico. Su estructura es deliberadamente simple. Se enfoca en tres ejes de trabajo que incluyen orientación para mujeres que atraviesan momentos de carga emocional, herramientas para identificar señales tempranas en niños y actividades breves que sirven como guía para entender situaciones comunes en el entorno familiar. El proyecto no pretende reemplazar servicios especializados. Su propósito es cubrir un vacío frecuente en comunidades que no siempre acceden a apoyo formal.

Espinal ha mostrado parte de su reflexión personal a través de textos donde aborda experiencias de duelo, reconstrucción emocional y procesos de cambio que marcaron distintas etapas de su vida. Estas ideas han sido utilizadas en encuentros y actividades comunitarias dedicadas a discutir el bienestar emocional desde una perspectiva cotidiana. Su participación en espacios de diálogo la ha acercado a mujeres que comparten inquietudes similares y que buscan comprender mejor lo que viven en su entorno familiar.

Durante este año, su trabajo ha sido mencionado en ámbitos comunitarios que destacan esfuerzos relacionados con la atención emocional básica. Según Espinal, estas menciones han permitido que más personas conozcan la iniciativa, aunque insiste en que su alcance sigue siendo moderado y adaptado a las capacidades actuales.

El impacto se observa principalmente en situaciones particulares. Mujeres que regresan para continuar conversaciones que habían dejado pendientes. Niños que logran expresar lo que sienten con mayor claridad. Familias que incorporan herramientas sencillas para manejar dificultades que antes resultaban confusas. No se trata de una intervención masiva. Es un trabajo de escala reducida que responde a necesidades inmediatas.

Para Espinal, la iniciativa continuará ajustándose al día a día. No busca crecer de manera acelerada ni transformarse en una estructura formal extensa. Su objetivo es ofrecer un recurso disponible para momentos en los que el apoyo emocional es urgente y, al mismo tiempo, escaso. Su experiencia personal la llevó a comprender esa necesidad. Su trabajo actual intenta dar respuesta a lo que en otros momentos de su vida no encontró con facilidad.