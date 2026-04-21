Unión Europea acuerda sanciones contra los responsables iraníes por bloqueo en el estrecho de Ormuz

BRUSELAS — La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, anunció que los veintisiete Estados miembros de la UE han alcanzado este martes un acuerdo político para sancionar a los responsables del régimen iraní por limitar la libertad de navegación con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"La UE ya tiene sanciones de gran alcance en vigor sobre Irán, pero hoy también hemos alcanzado un acuerdo político para ampliar nuestro régimen de sanciones para dirigirlas también a los responsables de violaciones a la libertad de navegación", informó la jefa de la diplomacia europea durante una rueda de prensa.

La decisión unánime, que ha tenido lugar durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este martes en Luxemburgo, es de carácter político, por lo que ahora los veintisiete iniciarán una "preparación legal" con la idea de que en mayo las sanciones reciban la luz verde definitiva en el próximo encuentro de los ministros de Exteriores.

Kallas recordó que la UE ya mantiene sanciones de gran alcance contra Irán, pero la propuesta de ahora es la de dirigirse "también a aquellos" que están involucrados en limitar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz para tratar de garantizar que el tránsito por esta vía marítima permanezca "libre de cargos".

El tráfico marítimo volvió a quedar paralizado el lunes en el estrecho de Ormuz.

Irán retomó el cierre de Ormuz mientras que el presidente Donald Trump advirtió de que no se dejará "chantajear" y abrió la puerta a reanudar los ataques si no hay avances antes que expire el cese el fuego.

La situación en la principal arteria petrolera del mundo sigue siendo el mayor punto de fricción. Irán, que había anunciado el viernes la apertura del estrecho, volvió a imponer un «control estricto» sobre Ormuz tras denunciar que EEUU. persiste en obstaculizar su tránsito marítimo.

FUENTE: Europa Press y AFP