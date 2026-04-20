lunes 20  de  abril 2026
Política

La Unión Europea somete a debate su acuerdo de asociación con Israel

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, anunció el domingo que pedirá a la UE que "rompa" su acuerdo de asociación con Israel

Kaja Kallas, alta representante de Política Exterior de la Unión Europea

Kaja Kallas, alta representante de Política Exterior de la Unión Europea

Europa Press
La Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, durante la reunión ministerial sobre seguridad europea y Ucrania, en el Palacio de Viana, a 31 de marzo de 2025

La Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, durante la reunión ministerial sobre seguridad europea y Ucrania, en el Palacio de Viana, a 31 de marzo de 2025

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS — Los países de la Unión Europea (UE) debatirán su acuerdo de asociación con Israel, a petición de varios de ellos, entre ellos España, informó este lunes la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, quien expresó cautela sobre el resultado de estas conversaciones.

"Algunos Estados miembros han puesto esto sobre la mesa", declaró Kallas a los periodistas en vísperas de una reunión en Luxemburgo de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

Lee además
Soldados israelíes durante un operativo, el 19 de marzo de 2025.
Seguridad

Israel asegura que Hamás y Hezbolá "ya no suponen una amenaza estratégica" para el país
Soldados israelíes patrullan la frontera entre Israel y Líbano el 16 de abril de 2026. El presidente de Estados Unidos anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir del jueves, aunque no se indicó si Hezbolá, respaldado por Irán, estaba de acuerdo
CONFLICTO

Comienza el alto el fuego entre Israel y Líbano anunciado por Trump

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, quien enfrenta una seria crisis en su administración por varios casos de corrupción, anunció el domingo que pedirá a la UE que "rompa" su acuerdo de asociación con Israel, al considerar que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu "viola el derecho internacional" con sus campañas bélicas.

"España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel", porque un gobierno "que viola el derecho internacional (...) no puede ser socio de la Unión Europea", dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un mitin.

Comisión Europa quiere sanciones para Israel

Este acuerdo de asociación requiere de la unanimidad de los 27 miembros de la UE.

La Comisión Europea también propuso una suspensión parcial, dejando en suspenso el capítulo comercial del acuerdo, una decisión que puede adoptarse por mayoría cualificada de los países de la UE.

Al ser preguntada sobre este punto, Kallas indicó que hay que "evaluar si es posible avanzar" en las medidas comerciales, "si los Estados miembros desean hacerlo", y que el asunto será debatido el martes.

La suspensión del acuerdo comercial ya ha sido planteada en el bloque, pero sin llegar a un acuerdo por falta de mayoría, debido a las reticencias de varios Estados miembros, entre ellos Alemania.

Sin embargo, el deterioro de la situación en Cisjordania y la ofensiva lanzada por Israel en Líbano llevaron a varios países a volver a poner el tema sobre la mesa.

Los jefes de la diplomacia de los 27 también volverán a debatir las sanciones contra los colonos extremistas en Cisjordania, bloqueadas desde hace meses por el veto de Hungría.

"Creo que la violencia de los colonos y las actividades de los colonos no tienen precedentes. Nunca hemos visto nada igual antes", indicó por su parte el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, junto a Kallas.

Varios países de la UE esperan que la situación se desbloquee tras la derrota electoral del 12 de abril del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

"No hablaré en nombre del nuevo gobierno, pero ciertamente creo que podemos examinar todas estas políticas y ver si tienen un nuevo enfoque", indicó Kallas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Milei viaja a Israel en medio del alto el fuego entre EEUU e Irán

Pedro Sánchez afirma que España está "lista" para avanzar hacia un "ejército europeo común"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.
Conflicto

Trump considera "altamente improbable" una prórroga del alto el fuego con Irán próxima a expirar

Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada

El presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) recibe este lunes a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado (c-d) en el Senado en Madrid. 
REACCIÓN

Gobierno de España critica decisión de María Corina Machado de no reunirse con Pedro Sánchez

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Biblioteca y museo Donald J. Trump en Miami.
MEGAPROYECTO

Biblioteca presidencial de Trump en Miami proyecta recaudar casi mil millones de dólares

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.
Conflicto

Trump considera "altamente improbable" una prórroga del alto el fuego con Irán próxima a expirar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
ACCIDENTE AÉREO

Avioneta cae en zona residencial de Florida y deja un fallecido

Kevin Warsh (centro), el exgobernador del Banco Central designado por el presidente Donald J. Trump para dirigir la Reserva Federal.
AUDIENCIA

Designado para presidir Reserva Federal debe ser confirmado este martes

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada