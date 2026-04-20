La Unión Europea somete a debate su acuerdo de asociación con Israel

La Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, durante la reunión ministerial sobre seguridad europea y Ucrania, en el Palacio de Viana, a 31 de marzo de 2025

BRUSELAS — Los países de la Unión Europea (UE) debatirán su acuerdo de asociación con Israel, a petición de varios de ellos, entre ellos España, informó este lunes la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, quien expresó cautela sobre el resultado de estas conversaciones.

"Algunos Estados miembros han puesto esto sobre la mesa", declaró Kallas a los periodistas en vísperas de una reunión en Luxemburgo de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

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El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, quien enfrenta una seria crisis en su administración por varios casos de corrupción, anunció el domingo que pedirá a la UE que "rompa" su acuerdo de asociación con Israel, al considerar que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu "viola el derecho internacional" con sus campañas bélicas.

"España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel", porque un gobierno "que viola el derecho internacional (...) no puede ser socio de la Unión Europea", dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un mitin.

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Este acuerdo de asociación requiere de la unanimidad de los 27 miembros de la UE.

La Comisión Europea también propuso una suspensión parcial, dejando en suspenso el capítulo comercial del acuerdo, una decisión que puede adoptarse por mayoría cualificada de los países de la UE.

Al ser preguntada sobre este punto, Kallas indicó que hay que "evaluar si es posible avanzar" en las medidas comerciales, "si los Estados miembros desean hacerlo", y que el asunto será debatido el martes.

La suspensión del acuerdo comercial ya ha sido planteada en el bloque, pero sin llegar a un acuerdo por falta de mayoría, debido a las reticencias de varios Estados miembros, entre ellos Alemania.

Sin embargo, el deterioro de la situación en Cisjordania y la ofensiva lanzada por Israel en Líbano llevaron a varios países a volver a poner el tema sobre la mesa.

Los jefes de la diplomacia de los 27 también volverán a debatir las sanciones contra los colonos extremistas en Cisjordania, bloqueadas desde hace meses por el veto de Hungría.

"Creo que la violencia de los colonos y las actividades de los colonos no tienen precedentes. Nunca hemos visto nada igual antes", indicó por su parte el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, junto a Kallas.

Varios países de la UE esperan que la situación se desbloquee tras la derrota electoral del 12 de abril del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

"No hablaré en nombre del nuevo gobierno, pero ciertamente creo que podemos examinar todas estas políticas y ver si tienen un nuevo enfoque", indicó Kallas.

FUENTE: Con información de AFP