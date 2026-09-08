"Unscripted with Adri" consolida la nueva etapa profesional de Adriana Cataño

MIAMI - Hay historias que solo necesitan el espacio adecuado para ser contadas, y bajo esa premisa, Adriana Cataño emprendió una nueva etapa profesional con Unscripted with Adri, un podcast en el que dejó a un lado los libretos y las respuestas ensayadas para acercarse, desde la curiosidad y la empatía, a la dimensión más humana de sus invitados.

La actriz, presentadora de televisión y empresaria, cerró la primera temporada del proyecto después de reunir a personalidades procedentes de universos tan diversos como la televisión, los negocios, la medicina, las relaciones de pareja e, incluso, el mundo de la mafia. Una combinación poco convencional que le permitió construir conversaciones marcadas por las revelaciones, las experiencias personales y los momentos de vulnerabilidad.

Entre los invitados que pasaron por el espacio se encuentra Anthony Ruggiano Jr., hijo de un conocido integrante de la mafia neoyorquina, quien compartió detalles sobre una realidad rodeada durante décadas por el misterio y la fascinación popular. También participaron Alexia Nepola, una de las figuras más reconocidas de The Real Housewives of Miami, y la empresaria y personalidad pública Liliana Rodríguez.

Adriana Cataño en su podcast Unscripted with Adri. Cortesía

La temporada incluyó, asimismo, entrevistas con cirujanos plásticos, especialistas en biohacking, expertos en relaciones de pareja y protagonistas de historias extraordinarias. Cada episodio abrió una ventana hacia experiencias pocas veces contadas y abordó asuntos como el éxito profesional, la salud, el bienestar, el amor, la superación personal y aquellas decisiones capaces de transformar el rumbo de una vida.

Más que seguir la estructura de una entrevista tradicional, Cataño apostó por escuchar sin prejuicios y permitir que la conversación encontrara su propio camino. Esa espontaneidad se convirtió en la identidad del programa y en uno de los elementos que impulsaron su crecimiento durante la primera temporada.

“Creé Unscripted with Adri porque creo que detrás de cada persona hay una historia que merece ser escuchada”, expresó Adriana Cataño al hacer un balance de esta primera etapa. “Creé Unscripted with Adri porque creo que detrás de cada persona hay una historia que merece ser escuchada”, expresó Adriana Cataño al hacer un balance de esta primera etapa.

Para la conductora, el propósito del espacio siempre fue generar encuentros reales, alejados de los personajes que muchas figuras públicas construyen frente a las cámaras.

“Mi intención siempre fue tener conversaciones reales, sin personajes ni filtros, donde los invitados pudieran abrirse de una forma auténtica”, añadió.

Esa cercanía encontró eco entre los espectadores, quienes comenzaron a formar una comunidad alrededor del programa y de la diversidad de voces convocadas. En medio de una oferta digital cada vez más amplia, Unscripted with Adri encontró su lugar al privilegiar la escucha, la naturalidad y el valor de una buena historia por encima del espectáculo convencional.

“La respuesta del público ha superado todas mis expectativas y me motiva a seguir creciendo este proyecto”, afirmó Cataño.

Tras concluir esta primera entrega, la presentadora ya trabaja en la segunda temporada, que incorporará nuevas personalidades, testimonios exclusivos y conversaciones destinadas a sorprender a la audiencia. El objetivo será conservar la esencia que dio origen al podcast: descubrir quién existe detrás de la fama, los títulos profesionales o las historias que alguna vez ocuparon titulares.

Para disfrutar los episodios del podcast haz clic aquí https://www.youtube.com/@unscriptedwithadri o sigue las cuentas de Instagram @adrianacatanoofficial | @unscriptedwithadri