Embed Artemis II toma la primera foto de la Tierra desde la cara oculta de la nasa-a7327="" class="agrupador" rel="7327">NASA y la Casa Blanca han publicado en 'X' la primera foto de la Tierra desde la cara oculta de la Luna, tomada por la agencia espacial, horas después de que los cuatro astronautas de la misión Artemis II alcanzaran la cara oculta de la Luna en el sexto día de misión."> Artemis II toma la primera foto de la Tierra desde la cara oculta de la Luna ">nasa-a7327="" class="agrupador" rel="7327">NASA y la Casa Blanca han publicado en 'X' la primera foto de la Tierra desde la cara oculta de la Luna, tomada por la agencia espacial, horas después de que los cuatro astronautas de la misión Artemis II alcanzaran la cara oculta de la Luna en el sexto día de misión.">

La NASA y la Casa Blanca han hecho pública la primera fotografía de la Tierra tomada desde la cara oculta de la Luna, capturada por la agencia espacial en el sexto día de la misión Artemis II. Este hito se produce horas después de que los astronautas alcanzaran dicha ubicación. La imagen, que evoca la famosa fotografía Earthrise de la misión Apolo 8, destaca el impacto histórico de la exploración lunar. Además, los astronautas Ray Weissman, Víctor Glover, Cristina Koch y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, también fueron testigos del eclipse solar ocurrido el 6 de abril, donde se alinearon el Sol, la Luna y la nave espacial Orión. La NASA ha compartido una imagen de los astronau