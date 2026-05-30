sábado 30  de  mayo 2026
MIGRANTES

Joven venezolana se viraliza al homenajear a su país con bandera dentro de la toga escolar en Atlanta

La venezolana Yaleski Meza, de 17 años, desafió las normas escolares, abrió la toga y exhibió el tricolor de su país durante su graduación High School

La venezolana Yaleski Meza migró de su país a los 14 años. En mayo de 2026, se graduó de High School en Atlanta (captura de video).

La venezolana Yaleski Meza migró de su país a los 14 años. En mayo de 2026, se graduó de High School en Atlanta (captura de video).

Captura de video/Te Pongo en Contexto
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ATLANTA.- La joven venezolana Yaleski Vanessa Meza Fuenmayor, de 17 años, transformó su acto de graduación en Atlanta, Estados Unidos, en un homenaje viral a sus raíces. Durante el acto escolar esta semana, donde recibió el título de High School, la muchacha develó el tricolor de su país que llevaba oculto dentro de la toga.

El protocolo de la institución estadounidense es estricto, está prohibido portar o exhibir banderas durante la ceremonia oficial. Pero la picardía y la determinación de la joven, oriunda del estado Zulia, en la frontera con Colombia, pudieron más que los manuales de convivencia.

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Cuando pronunciaron su nombre y llegó el momento de cruzar el escenario, Yaleski Meza Fuenmayor hizo el tributo a su país. Al caminar frente a las autoridades y el público, la joven abrió la túnica y reveló la bandera de Venezuela. Tras esto, fue ovacionada por los asistentes al acto y luego recibió el furor en las redes sociales.

El video del momento fue inicialmente por el creador de contenido Robert De La Concepción, luego se esparció inmediatamente por internet.

Vida de migrante

Yaleski Mea dejó atrás su natal municipio Jesús Enrique Lozada, donde estudió en la Unidad Educativa "Manuel Vicente Briceño García", y en el Liceo "Creación Ocho"a a los 14 años.

En Estados Unidos le tocó aprender un nuevo idioma y reconstruir su vida. La joven es el reflejo de una diáspora que no se rinde.

8,7 millones de personas han abandonado Venezuela, entre refugiados y migrantes, indican los datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, gestionada por Acnur y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

FUENTE: Con información de Te Pongo en Contexto/ Robert De La Concepción

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