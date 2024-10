Burbu y Molusco regresan juntos a la televisión con el programa "La Reunión", por WAPA América

La Reunión cuenta con una amplia variedad de secciones que van desde entrevistas exclusivas con personalidades destacadas de Puerto Rico y de relevancia internacional, hasta juegos interactivos y segmentos únicos que capturan la realidad del día a día de los boricuas.

El programa no solo promete entretener, sino también conectar con el público a través de temas sociales y momentos de empatía con historias de personas que han sido olvidadas por el sistema.

Embed - Wapa Television on Instagram: "Rompiendo el hielo en este primer programa de #LaReunión. • Gracias por vernos y estar con nosotros los lunes en las noches. Nos vemos el 21 de octubre. " View this post on Instagram A post shared by Wapa Television (@wapatv)

Entre los segmentos que integran el programa están "El Mediador", donde el primer invitado de la noche mediará un debate entre Molusco y Burbu. También, "El Game Room", una divertida competencia de juegos donde tanto los invitados como los animadores y el público podrán participar e incluso ganar premios. Otro segmento es “El Choque”, el cual enfrenta a dos generaciones diferentes en un mismo tema o actividad.

"Para mí, representa muchísimo llegar a la televisión nuevamente, porque aquí fue que despuntó mi carrera y me apasiona. Regresar a mi casa es un privilegio", dijo Angelique Burgos "Burbu".

“Uno puede tener ofertas de muchas partes, pero saber que estás en casa no es lo mismo. Y así me siento en WAPA, como en mi casa, y rodeada de personas que aprecio mucho. Siempre estoy puesta para innovar y aceptar nuevos retos. En La Reunión, la gente se va a divertir mucho. Estoy feliz por este nuevo paso junto a Molusco y eso se transmitirá en cada programa”, enfatizó Burbu.

“Aunque he tenido otros proyectos en televisión, en esta ocasión es cuando más preparado me siento”, dijo Jorge Pabón “Molusco”. Y agregó: "Reencontrarme con Burbu, y ahora en televisión, me llena y me hace sentir más que listo. Todos estos años que he estado en radio y en mi canal de YouTube me han llevado a prepararme y no temerle a la cámara, aunque sí le tengo respeto. Estar en WAPA, que es una leyenda y una institución, es increíble. La gente puede esperar de nosotros la química que tuvimos por muchos años, ser espontáneos, reírnos y también hacer un balance entre lo divertido y los temas que nos afectan como país".

"Este también será un foro para presentar preocupaciones genuinas y buscar soluciones a las injusticias que pasan en Puerto Rico. Vamos a aprovechar esta oportunidad para promover conciencia social", expresó Molusco.

La primera temporada de La Reunión se transmite todos los lunes a las 10:00 pm hasta diciembre, a través de WAPA América. Este nuevo formato se define, más que una plataforma de entretenimiento, como un espacio para reflexionar y reír sobre los temas más relevantes y cotidianos en Puerto Rico.

Para conocer más de La Reunión siga a @lareunionpr en Instagram y Facebook.

Embed - Wapa Television on Instagram: "La mejor manera de arrancar la semana. #LaReunión de Burbu y Molu ya comenzó por #WapaTV y nos metimos detrás de las cámaras para contarte lo que pasa. " View this post on Instagram A post shared by Wapa Television (@wapatv)

