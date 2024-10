Cantina Frida lidera la velada del Estado de la Ciudad en Beverly Hills

La noche comenzó con una recepción donde los asistentes, entre ellos empresarios y funcionarios gubernamentales, pudieron disfrutar de una exquisita selección gastronómica de Cantina Frida, bajo la dirección del empresario Mauricio Quintanilla, propietario del grupo Frimex (Frida restaurantes) dedicados a la alta gastronomía mexicana, Abel Santillan, gerente general, y el talento del chef ejecutivo Juan Padilla.

Los aperitivos, que deleitaron a todos los presentes, ofrecieron una rica variedad de sabores que reflejaron tanto la calidad como el compromiso de este reconocido restaurante. Esta primera parte del evento no solo brindó la oportunidad para el networking, sino que también destacó la importancia de los negocios locales en la economía de Beverly Hills.

Embed - City of Beverly Hills on Instagram: "Thank you to everyone who came out tonight for the @bh_chamber annual Evening with the Mayor at Greystone Mansion. Big thank you to Inside Edition’s @jimmoret for moderating tonight with Beverly Hills Mayor Lester Friedman. Mayor Friedman has already accomplished so much since his term began and this evening touched on many initiatives he continues to work on concerning public safety, emergency management and more. Truly an inspirational event! @bh_chamber @insideedition"