La Cámara de Comercio de Beverly Hills agradeció a todas las empresas y negocios que forman parte de la organización, así como a sus patrocinadores, entre los que se encuentra Cantina Frida. Este reconocimiento destacó la labor de las empresas que contribuyen al crecimiento y desarrollo de la comunidad empresarial de Beverly Hills.

El evento ofreció una oportunidad única para que empresarios y profesionales de diversos sectores se conectaran, intercambiaran ideas y establecieran relaciones comerciales valiosas.

La combinación de un entorno elegante, una organización impecable y la presencia de figuras influyentes del mundo empresarial y social, hicieron de la Summer Garden Party un evento inolvidable.

Además de las actividades de networking, los asistentes disfrutaron de una amplia gama de delicias culinarias y bebidas, cuidadosamente seleccionadas para ofrecer una experiencia gastronómica excepcional. La atmósfera festiva se complementó con entretenimiento en vivo, que incluyó actuaciones musicales y otras formas de entretenimiento que mantuvieron a los invitados comprometidos y entretenidos durante toda la noche.

La presencia de Quintanilla Hernández en el evento no solo reforzó la posición de Cantina Frida como un pilar en la comunidad gastronómica de Beverly Hills, sino que también demostró el compromiso del empresario con la excelencia y la participación activa en eventos que promueven el crecimiento y el desarrollo comunitario.

La Summer Garden Party, con su mezcla de lujo, networking y entretenimiento, sigue siendo uno de los eventos más esperados y destacados del calendario social y empresarial de Beverly Hills. La asistencia de figuras como Manfred Mauricio Quintanilla Hernández asegura que estos eventos continúen siendo un éxito rotundo, promoviendo la colaboración y el apoyo entre los miembros de la comunidad empresarial.

En conclusión, la participación de Quintanilla Hernández en la Fiesta de Verano de la Cámara de Comercio de Beverly Hills subraya su compromiso con la comunidad y su dedicación a la promoción de la cultura y los negocios. Su presencia en el evento no solo fue una representación de Cantina Frida, sino también un ejemplo de cómo los empresarios pueden contribuir activamente al desarrollo y fortalecimiento de sus comunidades a través de la participación en eventos clave.

