Carla Mendoza, una mujer que rompe paradigmas en el mundo de los seguros

Uno de sus clientes es el muy querido comediante que es trending en redes sociales El Brujo deDor., que empezó a ser su cliente hace unos meses atrás y la primera vez que se reunió con él no paraba de reírse mientras le presentaba las opciones para él y su familia, porque aunque la salud y las finanzas son un tema serio, no es fácil estar serios ante un gran humorista.

"Creo que en esta carrera me ha tocado ser asesora, psicóloga y al final mis clientes se han convertido en parte de mi familia", declaró Mendoza.

@cm.insurance cuenta con un equipo de profesionales para capacitarte y convertirte en un gran agente de seguros. Si ya tienes tu licencia, también puedes lograr un upgrade en tus conocimientos. Es momento de subir al siguiente nivel, y de la mano de gente buena @cm.insurance @carlamendoza02

Sobre sus inicios, Mendoza manifestó que fueron un poco duros, porque en esta carrera se vive de lo que hacen, no existe un sueldo o salario fijo.

"Si no logras vender una póliza y comisionar algún producto sencillamente no tienes ingreso, y en este país todos tenemos responsabilidades fijas que pagar, sea el mortgage (hipoteca) o la renta, los servicios de agua y luz, internet y televisión por cable, sin contar con el carro y su seguro, por lo que fue muy difícil y en la segunda semana me pregunté: '¿será que debo encontrar otro trabajo y tener esto de part time? ¿Será suficiente para cumplir mis gastos?' Y personas a mi alrededor en ese momento me criticaron, me decían que yo no podía aventurarme, que debía mantener un ingreso fijo en este país. Y esos comentarios me llenaron de una fuerza increíble, para mí fue un reto personal el demostrarme que sí iba a poder si me organizaba y trabajaba duro estableciendo metas diarias de cumplimiento, y hasta que no las lograba, no paraba de trabajar. Hoy les digo que la disciplina paga el esfuerzo".

Al hablar de su trayectoria, Carla Mendoza contó: “Inicié como una agente independiente de seguros en una compañía de Suplementarios en la que aprendí muchísimo el valor de ese tipo de protecciones y me enfoqué desde el inicio en educar a la comunidad hispana a estar protegidos de manera integral, posteriormente renuncié porque me ofrecieron el cargo de manager en otra muy reconocida y de las mejores compañías de seguros en este país, hasta que con el tiempo en virtud del rápido crecimiento que tuve, tomé la decisión de formar mi propia agencia de seguros, para hoy en día consolidarme en esta industria con una respetable cartera de clientes y de agentes de seguros que hoy me encuentro formando, para que aprendan a desarrollar esta hermosa carrera haciendo lo correcto”.

Ante la pregunta sobre cuáles son las diferencias que existen entre los demás que se dedican a los seguros y ella, la experta expresó: “Una de mis preocupaciones siempre fue la atención que deben tener mis clientes desde el día 1 al igual que ese apoyo que es fundamental para ellos, y por eso me esmeré en formar un gran equipo muy profesional de asesores expertos que se encuentran en constante formación para brindarle la atención y el acompañamiento a mis clientes, no sólo en el momento de su inscripción o renovación, sino durante todo el año, y siempre ajustándose a sus necesidades”.

De las satisfacciones que le ha dejado hasta el momento su trabajo, Carla Mendoza declaró: "Además de importantes premios y reconocimientos, lo que más me ha generado satisfacción es el testimonio de varios clientes, a quienes gracias a Dios he ayudado con los productos adecuados y han tenido que enfrentar enfermedades crónicas como cáncer, diabetes. Recibo esos mensajes de agradecimiento tan hermosos que me impulsan y motivan a seguir dando lo mejor de mí, porque si no hubiera sido por esa asesoría correcta en ese momento preciso, no hubiesen contado con el respaldo de un seguro que les cubriera los altos costos de esos tratamientos de los que dependía su vida. Hoy puedo contar a algunos clientes que han sobrevivido a esas enfermedades y otros que siguen en la lucha".

Para concluir, Carla indicó que lo más sobresaliente de CM Insurance Advisors es que es una agencia consolidada con más de 3.000 clientes y muchísimos agentes en formación.

“Hemos logrado gran posicionamiento en la industria de seguros por tener asesores muy profesionales que no solamente brindan opciones en el área de salud, suplementarios o seguros de vida, también ofrecemos asesoría financiera para que las personas logren pagar sus deudas en muchísimo menos tiempo de lo previsto, mientras están ahorrando para garantizar su retiro".

Puede conocer más sobre la labor de Carla Mendoza en la página web cminsuranceadvisors.com o en su cuenta de Instagram.