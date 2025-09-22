lunes 22  de  septiembre 2025
Cecilia Alvarez presenta la clase magistral "Manos de Reina" para las candidatas a Miss Nicaragua

La exitosa Nail Artist Luxury compartió técnicas, experiencias y consejos que demuestran que el éxito se encuentra en los pequeños detalles

Cecilia Alvarez en la clase magistral “Manos de Reina” para las candidatas a Miss Nicaragua.

Cecilia Alvarez en la clase magistral “Manos de Reina” para las candidatas a Miss Nicaragua.

Cortesía: @afterallproductions
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI – El hotel Aloft de Coral Gables se convirtió en el escenario del empoderamiento y la elegancia con la realización de la clase magistral “Manos de Reina”, impartida por la reconocida Nail Artist Luxury y exreina de belleza Cecilia Alvarez, quien compartió su experiencia con las candidatas a Miss Nicaragua.

El encuentro tuvo como propósito resaltar la importancia del cuidado de las manos como parte esencial de la imagen, la disciplina y la seguridad de toda candidata a un certamen. Para Cecilia, la ocasión tuvo un valor muy especial: “En el año 2004 también fui reina, y sé de primera mano lo que significa prepararse para un certamen: cada detalle cuenta, desde la seguridad en la pasarela hasta el cuidado personal que refleja confianza”.

Durante la jornada, Alvarez ofreció técnicas de embellecimiento, consejos prácticos y reflexiones sobre cómo los pequeños detalles son determinantes en la construcción de la presencia escénica. “Unas manos cuidadas representan mucho más que estética: son un símbolo de elegancia, presencia y empoderamiento, un detalle que marca la diferencia en cada presentación”, afirmó.

Entre sus recomendaciones más destacadas para el cuidado de manos, la experta señaló:

  • Hidratación diaria con cremas específicas para cutículas y manos.
  • Uso de protector solar en manos, ya que son una de las partes más expuestas y revelan la edad con facilidad.
  • Evitar químicos agresivos sin guantes, para prevenir resequedad y daño en uñas.
  • Manicura profesional regular, no solo por estética sino como un ritual de disciplina y autocuidado.

Durante el encuentro, las candidatas no tardaron en reaccionar con entusiasmo. “Nunca había pensado que las manos pudieran reflejar tanta seguridad. Hoy entendí que no solo se trata de la pasarela, sino de lo que proyectamos en cada gesto”, expresó una de las participantes.

Otra candidata agregó: “Me llevo herramientas prácticas y también la inspiración de alguien que ya vivió lo que nosotras soñamos. Cecilia nos enseñó que el éxito está en los detalles”.

La actividad también contó con aliados especiales que elevaron la experiencia: el chef Abel Canales, quien deleitó a las participantes con su talento culinario; Omar Reí, de After All, responsable de registrar cada instante con su lente profesional; y Emy Sosa, de Paraíso del Éxito con Emy, quien aportó su energía y acompañamiento.

Más que una capacitación técnica, la clase magistral “Manos de Reina” se consolidó como un espacio de inspiración y preparación integral, donde la belleza se unió con la disciplina y la determinación de las jóvenes que sueñan con brillar en los escenarios internacionales.

Sobre Cecilia Alvarez

Cecilia Alvarez es Nail Artist Luxury, empresaria y formadora con amplia trayectoria en el mundo de la belleza. Su rol como jurado en certámenes de prestigio y su experiencia como exreina de belleza la han convertido en una referente en el sector, enfocada en impulsar la confianza y la seguridad de las mujeres a través del cuidado personal.

Para saber más de Cecilia Alvarez sigue la cuenta de Instagram @ceci. alvarez19

