Manicurista de Karol G habla de las tendencias otoño-invierno

“A través de la manicura y pedicura las mujeres siguen celebrando su individualidad en cada detalle. Creo que las consumidoras han entendido que las manos son una extensión de nuestro estilo, y que, con un toque artístico y productos cuidadosamente escogidos, se puede desafiar lo ordinario y abrazar lo extraordinario”, agregó la exitosa empresaria y manicurista de celebridades, quien habla de los estilos que son tendencia esta temporada, pero no si antes advertir, “cada mujer es libre de imponer cualquier estilo y color, sin ataduras a modas pasajeras o imitaciones”.

“Por ejemplo, Carolina [Karol G] es una mujer que se inspira en su vida diaria, en su música, y en sus experiencias y pasiones a la hora de escoger un color o estilo de manicura. Ella me pide diseñar sus uñas a su propio estilo, dejando que su creatividad fluya sin restricciones. Es un placer trabajar con ella porque es muy auténtica, no sigue tendencias y se basa en su esencia y su mundo para crear una manicura que habla de su verdadero yo. Para mujeres como Carolina, las tendencias son solo sugerencias, no reglas a seguir, ya que lo importante es que sus manos reflejen su historia y su individualidad”, dijo Ibett Sánchez.

Estilos que puedes realizar con los productos Ibett Nails

1- Estilo ‘Baby Boomer’: Elegancia atemporal

“Este estilo que combina un suave degradado entre tonos nude y blanco, sigue reinando esta temporada por su simplicidad y versatilidad. Es una manicura perfecta para cualquier ocasión, con un estilo sutil que mantiene las uñas impecables sin sobrecargarlas”, resalta Ibett Sánchez, para quien este degradado realza la forma de las uñas, creando un efecto suave, refinado y moderno, que es siempre una apuesta segura.

2- ‘Clean Nails’: Belleza en su estado puro

“Esta temporada otoño-invierno apuesta también por lo minimalista con las clean nails, o uñas limpias que resaltan la belleza natural de las manos con tonos translúcidos o completamente transparentes”, comentó Sánchez, quien reveló que Karol G ama este estilo ya que promueve la salud de las uñas. “Esta tendencia celebra un aspecto fresco y pulcro que no requiere de adornos innecesarios, es un estilo que me encanta porque nos recuerda que la simplicidad es el verdadero lujo. Sin duda, las clean nails capturan la esencia de un look natural y saludable que resalta cualquier conjunto invernal”, aconsejó.

3- ‘Tortoise Nails’: Un toque de arte natural

“Inspiradas en el caparazón de la tortuga, las tortoise nails ofrecen una alternativa artística y sofisticada para quienes quieren llevar un diseño con personalidad. Este estilo se logra superponiendo capas de esmalte en tonos marrones, dorados y ámbar, creando un efecto de profundidad y textura que recuerda a los patrones de la naturaleza”, dijo la manicurista de Karol G quien ha adaptado este diseño logrando un estilo atrevido y chic, ideal para las noches frías de otoño e invierno. “Este diseño versátil y exótico es ideal para las que buscan una manicura diferente, que destaque sin perder elegancia”, dijo.

4- Rojo cereza y tonos marrones: Los colores de la temporada

“El rojo cereza, un clásico renovado, se presenta en una tonalidad intensa y vibrante que da vida a cualquier look invernal. Este color, atemporal y sensual, resalta las uñas con fuerza y pasión, evocando el poder y la feminidad. Los tonos marrones también se suman a la tendencia, desde chocolates profundos hasta beige cálidos, reflejando la paleta otoñal con elegancia”, destacó la manicurista cubana, quien sabe cómo equilibrar estos colores para hacerlos destacar sin opacar el conjunto. “El rojo cereza y los tonos marrones son perfectos para las mujeres modernas que buscan transmitir sofisticación con cada detalle de su estilo”, aconsejó.

5- Acabado metalizado y azul navy: Un toque futurista y misterioso

“Para las amantes de lo atrevido, el acabado metalizado ofrece una opción con un toque futurista y audaz. Los colores metalizados, especialmente en plata, dorado y azul navy, logran un efecto brillante y llamativo, ideal para los looks nocturnos de invierno. El azul navy, en particular, combina misterio y elegancia, convirtiéndose en el nuevo negro de la temporada”, dijo la manicurista de Karol G, quien destaca que tendencia es perfecta para quienes desean brillar con un toque de originalidad y sofisticación.

