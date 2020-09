Cinco ejercicios para aliviar el dolor del nervio ciático

Embed

1. En decúbito lateral

Al ponernos en posición decúbito lateral, es decir, de lado, en una cama y dejar caer las piernas, esto permite que la región lumbar se abra el espacio por donde sales las raíces nerviosas, de modo que se descomprime el área. Una vez en esta posición se puede estirar y flexionar ligeramente la pierna de arriba, la que presenta el dolor.

2. Sentados

Uno de los ejercicios beneficiosos para relajar la zona adolorida es sentarnos, unir las manos detrás de la espalda, y dejar caer la cabeza suavemente para arquear el tronco. Luego, podemos estirar la pierna mientras levantamos la cabeza, y después flexionar la rodilla al tiempo que bajamos la cabeza.

3. Tumbados boca arriba

Otro estiramiento que ayuda al nervio ciático es abrazar la pierna y estirar la rodilla hasta que notemos tensión o tirantez, no dolor. En ese punto, podemos mover el tobillo hacia arriba y hacia abajo. Así se moviliza el nervio en su trayecto.

4. Llevar las rodillas al pecho

Tumbados boca arriba, estiramos bien la espalda de forma que no quede un hueco entre ella y la cama o la esterilla. Entonces se recogen las piernas y se abrazan en un estiramiento que debería ser agradable, y no provocar dolor. Es importante hacerlo lentamente para no lesionarnos y aguantar en esa posición entre 30 segundos y un minuto.

5. Tumbarse sobre una almohada

Al tumbarnos boca abajo sobre un par de almohadas o cojines, con nuestra región abdominal, ayudamos a estirar nuestra espalda, de modo que se relaja el área. Esta postura debe mantenerse por un minuto. Luego, se quita una almohada y se mantiene por otro minuto. Finalmente, sin almohada, permanecemos tumbados boca abajo otro minuto más.

A continuación, algunos videos que contienen estas instrucciones para aliviar el nervio ciático.

