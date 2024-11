Comunidad de vida asistida Residential Plaza at Blue Lagoon anuncia renovado comedor y cafetería bistró

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2024, a las 5:30 p.m., marcando un nuevo capítulo para Residential Plaza. La organización se esfuerza continuamente por crear un ambiente acogedor que enriquezca la vida de sus residentes.

Desde 1990, Residential Plaza ha sido un agente de cambio positivo, creciendo hasta convertirse en la comunidad de vida asistida más grande de Florida dedicada a apoyar a adultos mayores de bajos ingresos.

Este nuevo espacio de comedor y cafetería bistró es otro paso hacia adelante para asegurar que sus residentes reciban la mejor atención posible en un lugar que puedan considerar su hogar.

Mientras celebran este logro, también anuncian su participación en Give Miami Day el jueves 21 de noviembre de 2024, en colaboración con The Miami Foundation. Por eso invitan a la comunidad a unirse a ellos en el apoyo a su misión donando a Assistance to the Elderly.

Las contribuciones ayudarán directamente a brindar servicios esenciales a los adultos mayores de bajos ingresos en Miami-Dade, asegurando que continúen viviendo una vida digna y plena.

Para obtener más información sobre Residential Plaza y cómo puede apoyar la campaña de Give Miami Day, visite https://www.givemiamiday.org/organization/Assistancetotheelderly y así ayude a continuar teniendo un impacto significativo en la vida de quienes más lo necesitan.

Embed - Residential Plaza on Instagram: "Baking goods at Residential Plaza’s Memory Care Program. At Residential Plaza’s Memory Care Program we strive to provide opportunities to our residents to have meaningful interactions. Learn more about our program by scheduling a tour visiting www.residentialplaza.com"