Con música y café, Ramón Fernández hace honor a sus raíces

Como apuntó Ramón en una ocasión, “sin música no hay vida”. Y con esa premisa sigue sus sueños creativos en una combinación deliciosa de café y pentagramas.

Un buen café en mano y una melodía es el plan perfecto para echar a volar la imaginación, sobre todo si esos ritmos son boleros, norteños y baladas. De hecho, el artista disfruta explorar la mezcla de baladas y boleros con el toque peculiar de la música norteña.

Por otro lado, con la cafetería Café Bros Co., ubicada en la ciudad Zapopan, Jalisco y con un alcance nacional de su marca, Ramón Fernández y su hermano Vicente se afianzan como hombres de negocios. Este proyecto con aroma de café nació de una colaboración entre los hermanos hace unos dos años.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmnYh-7tH0K%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAN26JQ5iy49SrURGQKZCEtwFr5P1iFeYui9LCk6t7ZBbOZCgGBRoY5bJYNhjuzzaPEkrV2WZAQO21J7Jgl7XHtJzj82ZBZBTZC1EzjZAJyeZA4bOAzU4yT4eBfIIFzw3bp4OJQ2vMMthq5vvaU9g4cRzqTMOeF8rfaAZDZD View this post on Instagram A post shared by Ramon Fernandez (@elram0ne)

Ramón y Vicente tienen un olfato especial para el emprendimiento, y su marca gana seguidores a medida que muchos prueban sus cafés, como el Wake Up Cold Brew Coffee en sabores como caramelo, coco y vainilla, y el Café Bros Iced Tea. Además, los fans pueden vestir al estilo Café Bros con unos hoodies y camisetas para hombre y mujer ideales para sentirse a gusto junto a una taza de café.

Ambos enfrentaron el reto de mantener un negocio a flote en tiempos de pandemia por el COVID-19. Para eso, Ramón puso su ingenio creativo a trabajar: ideó un producto embotellado que se pudiera enviar con facilidad y así evitar el contacto físico. Justamente el Wake Up Cold Brew, que trae distintas opciones de sabores, triunfó entre amantes del café que lo encontraban en supermercados o lo recibían en sus domicilios.

Pero arte y negocios no son líneas distantes para Ramón. Su visión mantiene juntas la creación artística y los negocios, que para muchos podrían parecer opuestos, y en cambio encuentra puntos de enlace, consciente de que ambos mundos requieren de mucha constancia y entrega.

“Si no es algo que practicas y a lo que le dedicas tiempo y práctica, no te van a salir los resultados que esperas”, constató. “Si no es algo que practicas y a lo que le dedicas tiempo y práctica, no te van a salir los resultados que esperas”, constató.

Vale destacar que en el diseño visual de Café Bros Co. no faltan los caballos, un símbolo esencial en la identidad de la familia Fernández. Bien lo sabe el joven, un cafecito en el rancho es el mejor plan.

En efecto, Ramón Fernández honra su tradición familiar y siempre recuerda con profundo amor a su abuelo, de quien era muy cercano. De hecho, como contó en una entrevista, este era como su “segundo papá”. De él aprendió que nunca hay obstáculos lo suficientemente grandes como para frenar los deseos de hacer.

Ramón Fernández junto a su padre, Vicente Fernández Jr. Cortesía/Prensa Ramón Fernández Ramón Fernández junto a su padre, Vicente Fernández Jr. Cortesía/Prensa Ramón Fernández

Como explicó, “estos últimos ocho años que nos venimos a Guadalajara a estar con la familia me tocó mucho tiempo estar conviviendo con mi abuelo, yo siempre lo recuerdo como un roble, como un pilar de la familia que nunca se dio por vencido por lo que quería”.

Puede conocer más sobre los proyectos de Ramón Fernández en su cuenta de Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBSrbR-qATKo%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAN26JQ5iy49SrURGQKZCEtwFr5P1iFeYui9LCk6t7ZBbOZCgGBRoY5bJYNhjuzzaPEkrV2WZAQO21J7Jgl7XHtJzj82ZBZBTZC1EzjZAJyeZA4bOAzU4yT4eBfIIFzw3bp4OJQ2vMMthq5vvaU9g4cRzqTMOeF8rfaAZDZD View this post on Instagram A post shared by Ramon Fernandez (@elram0ne)

FUENTE: REDACCIÓN