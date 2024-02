Conoce a Alejandro Jiménez, el gerente musical que impulsa el éxito de artistas en Sony Music

Embed - 5020 RECORDS on Instagram: "RON EN EL PISO @residente VIDEO Director: René Pérez Producción: Zapatero Films, Carolina Wolf- Worldjunkies Co- Producción: Zapatero Films, Worldjunkies y 1868 Studios Executive producers: Alejandro Jimenez y Eric Douat Director de Fotografía: Santiago “Chago” Benet Asistente de Dirección: Iván Rodriguez Director de Arte: Jesus Gómez Vestuario: Angie Olmedo Drone: Drone Dogs Editor: Alejandro Pedrosa Post Producción: Ranchito Colorización: Joseph Bicknell- Company 3 C O N G R A T S @worldjunkies @carowolf @alejandropirana @erickdouat @rafhaellarcaute #5020rcrds"

View this post on Instagram A post shared by 5020 RECORDS (@5020records)