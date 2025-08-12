martes 12  de  agosto 2025
DICTADURA

Cuba, del desarrollo a la escasez bajo el régimen comunista

La Habana era reconocida por su vibrante vida cultural, sus lujosos hoteles y su posición como uno de los principales centros financieros del Caribe

La Habana, Cuba.&nbsp;

La Habana, Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - Antes de la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, Cuba era una de las economías más prósperas de América Latina. Con un sólido crecimiento agrícola, una floreciente industria azucarera, altos índices de alfabetización y un pujante sector turístico que atraía visitantes de todo el mundo, la Isla gozaba de una infraestructura avanzada para la época y de niveles de vida superiores al promedio regional.

La Habana era reconocida por su vibrante vida cultural, sus lujosos hoteles y su posición como uno de los principales centros financieros del Caribe.

Lee además
Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional del Directorio Democratico Cubano, habla desde la Basílica de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica.
FRENTE INTERNACIONAL

Exilio cubano lanza ofensiva "Salvar a Cuba" en medio de crisis humanitaria en la isla
Bandera de Cuba. 
DEMOCRACIA

Consejo para la Transición Democrática en Cuba forma el proyecto "Siro del Castillo In Memoriam"

Seis décadas después, el panorama es radicalmente opuesto. El régimen cubano impuesto por el castrismo sumió al país en una crisis económica crónica, marcada por la escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos. La infraestructura se encuentra deteriorada, la industria paralizada y el salario promedio no cubre ni una fracción de las necesidades diarias.

"Represión política"

La migración masiva de cubanos, huyendo de la pobreza y la falta de oportunidades, es hoy uno de los rasgos más dramáticos de una nación que alguna vez fue próspera y se puede decir que hasta envidiable.

A la crisis material se suma un severo cuadro de represión política y violaciones sistemáticas de derechos humanos. La disidencia es perseguida, los medios independientes son censurados y el aparato represivo del Estado —incluyendo detenciones arbitrarias y hostigamiento— sofoca cualquier intento de oposición.

Cuba, que en el pasado fue símbolo de modernidad y apertura, se encuentra hoy convertida en un ejemplo de cómo una dictadura puede destruir la riqueza y las libertades de un pueblo en nombre de un modelo ideológico fracasado.

FUENTE: Con información de redes sociales

Temas
Te puede interesar

Un imperio silencioso llamado GAESA controla el 90% de los negocios que generan divisas en Cuba

Crece la oligarquía cubana impulsada por los Castro

México paga $100 millones por médicos cubanos, sin datos claros de su efectividad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
CUESTIONAMIENTO

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia

Trayectoria de la tormenta tropical Erin
VIGILANCIA

Tormenta tropical Erin se fortalece en el Atlántico, ¿Florida está en su trayectoria?

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU anuncia en los "próximos días y semanas" nuevas acciones contra régimen de Maduro

El opositor cubano Félix Navarro. 
REPRESIÓN

Denuncian "grave deterioro" de salud del preso político cubano Félix Navarro

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

Te puede interesar

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
BAJO PRESIÓN

Miami-Dade: Levine Cava modera recortes en cultura y parques tras protestas, déficit millonario y auditoría estatal

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Donald Trump responde a las preguntas de los periodistas el 19 de junio de 1991 antes de ofrecer un recorrido por una de sus torres de condominios. 
EEUU

Desde joven, Trump tenía claro su sueño para una "América perfecta"

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa índices del día.
LA BOLSA

Wall Street cierra en fuerte alza ante la expectativa de reducción de tasas de interés

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
CUESTIONAMIENTO

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia