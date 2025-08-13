miércoles 13  de  agosto 2025
EEUU: Cuba no mejora en materia de Derechos Humanos

El Informe Nacional sobre prácticas de Derechos Humanos 2024: Cuba denuncia las arremetidas de la dictadura contra la población civil

La Habana, Cuba.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe Nacional sobre prácticas de Derechos Humanos 2024: Cuba. En el texto, se critica la ausencia de acciones que dignifiquen al ser humano en la isla.

En este sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos numera varios problemas significativos, incluyendo denuncias de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas cometidas desde la dictadura, señalando el informe de la ONG Cubalex que documenta 56 muertes de personas bajo custodia entre enero de 2022 y enero de 2024.

Además de las muertes, Cubalex documenta la existencia de desapariciones, tortura o tratos crueles e inhumanos. Miembros de las fuerzas de seguridad son acusados de acosar, intimidar y agredir físicamente a defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y manifestantes.

Por esta razón, el informe Nacional sobre prácticas de Derechos Humanos 2024: Cuba subraya que estos actos se realizan con total impunidad, citando a varias ONG como Justicia 11J, Prisoners Defenders y Human Rights Watch.

Cuba sin libertad de expresión

En el ámbito de la libertad de expresión, el documento de Estados Unidos resalta las restricciones severas y persecución a la prensa libre, destacando casos como el del periodista Julio Aleaga Pesant, multado por "propaganda enemiga" debido a sus publicaciones en redes sociales.

El informe Nacional sobre prácticas de Derechos Humanos 2024: Cuba afirma que la represión y el exilio forzado se utilizan para hostigar a la prensa independiente, con un registro de 99 detenciones arbitrarias y 179 agresiones y amenazas a periodistas ciudadanos, según una ONG.

El texto también apunta a la falta de cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades del régimen cubano. A pesar de que la Constitución del país incluye protecciones a los derechos humanos, estas no son aplicadas. Se señala que, en muchos casos, los detenidos son mantenidos en prisión preventiva por meses o incluso años. Por ejemplo, se menciona que cientos de personas arrestadas en las protestas de julio de 2021 seguían detenidas en marzo, y que manifestantes recientes aún permanecen en prisión preventiva sin haber sido formalmente acusados.

